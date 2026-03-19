今日の運勢占い3月20日（金・祝）12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月20日（金・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月20日（金・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？日常のなかに楽しみがたくさんありそうです。創作料理などをするのも良いでしょう。気持ちが穏やかな状態なので、家族や友人とじっくり深い話をしてみて。良いビジョンが描けて、夢も広がりそう。集中力が高まっているので、目標に向かって取り組めるようです。周りもサポートしてくれることでしょう。自信がついてくると、物事に落ち着いて向き合えるようです。スニーカーがラッキーアイテム。交友関係が良好で、楽しい出来事がありそうです。友人たちと過ごせる場合は、思いっきりリフレッシュしましょう。思い出のフォトスポットなどで写真を撮るのもおすすめ。サプライズをするのもアリ。華やかな場所に縁がありそう。今日は、明るい色や花柄アイテムを身につけるとさらに運気アップ。大切な用事の前は物事が上手くいくようにイメージすれば、良い結果が得られるようです。習慣になっているものをアップデートすると◎何だか上手くいかなかったことも、スムーズに進んでいくようです。一人ではなく、パートナーや恋人と協力するのも◎二人の絆も深まりそう。図書館や美術館へ出かけると◎知的好奇心がある時期なので、普段よりも色々なことが吸収できそうです。自分で何か表現をしたくなるかも。画材セットなどを買いにいくのも良いでしょう。冷静に行動することを意識すると◎すぐに実行したくなるかもしれませんが、ちょっと視点を変えてみる方が上手くいきそう。周りと協力しながら行えば、達成感もひとしおのようです。一人でコツコツ作業をしているとリラックスできるようです。最近あった出来事などを思い出して、心や考えの整理をするのも良いでしょう。部屋の雰囲気を変えてみると開運効果が期待できそう。家族や友人とのんびり過ごせるようです。たとえ短い時間であったとしても、心の交流ができて癒やされることでしょう。家事など手伝うのも◎ふだんできないことを行ってみて。頼りたい気持ちがあるのに、素直になれないなど、もどかしい思いがあるかも。思いきって話してみるようにしましょう。緊張しないように、お気に入りの飲み物や場所を準備しておくと良いかも。こだわりを捨てると◎食事なども好きなものをついつい食べがちですが、色々な味を楽しんでみると良いでしょう。人間関係においても、様々な人と話してみると学びがあるようです。忙しくて、あっという間の一日になりそう。充実感はあるようですが、疲れはたまってしまうかも。長めのバスタイムやストレッチなどで心も身体も休めるようにしましょう。夜は早めの就寝を。3月20日は春分の日。占星術的には、1年の始まりです。前日はインド占星術の1年の始まりの魚座新月。いよいよ激動の1年が始まります。これまでのルールが一度リセットされていきますので、直観や本質的な軸みたいなものを大切にしていってください。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai