中日は19日、球団創設90周年記念ソング『新宝島（Dragons Mix） 』完成を発表した。

記念ソングは90周年広報アンバサダーのサカナクション・山口一郎さんが制作。ドームはもちろん愛知、名古屋から全体が盛り上がるように、通常のサカナクションのアレンジよりもかなり派手でアップビートの仕上がりになっている。

3月20日（金）以降順次、本拠地であるバンテリンドーム ナゴヤのオープンデッキや場内などで流れる予定。

▼ 山口一郎さん

「ドラゴンズ90周年のアンバサダーに就任したときから僕たちの代表曲ともいえる「新宝島」を使っていただきたいと思っており、普段から共に音楽制作をしているミュージシャンの青山翔太郎とドームでお客さまや選手のみなさんに盛り上がっていただけるようなアレンジを施しました。実は「Aoi」という楽曲のアレンジも進めておりまして、「新宝島」１曲で終わるのではなく、みなさまが楽しんでいただけるようシーズン中に可能な限りアップデートしてお届けできればと思っております。こちら、実費以外は基本的にノーギャラで行っておりますので、ドラゴンズが優勝した暁にはビールかけにお声がけいただけましたら幸いです。球団関係者のみなさまにおかれましては、何卒ご検討のほどよろしくお願いいたします。山口一郎（サカナクション）」