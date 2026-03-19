Jリーグは19日、2月度の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」、「月間ベストゴール」、「月間ヤングプレーヤー賞」、「月間ベストセーブ」を発表した。

J1リーグの月間MVPは、EASTからFC町田ゼルビアのFW相馬勇紀、WESTから京都サンガF.C.のFWマルコ・トゥーリオが選出。相馬は2本の直接FKによるゴール含め3ゴール1アシスト、マルコ・トゥーリオは高難度の技ありボレーを含む2ゴール1アシストの活躍が評価された。

月間ベストゴールは、EASTは鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが第2節の横浜F・マリノス戦で決めたヘディングシュート、WESTはファジアーノ岡山のMF江坂任が第2節のサンフレッチェ広島との中国ダービーで決めた豪快シュートが選出。

月間ヤングプレーヤー賞はEASTから浦和レッズのMF早川隼平、WESTから京都MF尹星俊が選出されている。

月間ベストセーブは、EASTが鹿島GK早川友基の第2節横浜FM戦でのFWディーン・デイビッドの至近距離からのシュートを止めたプレー。WESTはセレッソ大阪のDF大畑歩夢が第3節広島戦で見せたスーパーゴールカバーが選出された。

EAST－A、EAST－B。WEST－A、WEST－Bと4地域に分かれて開催されているJ2・J3百年構想リーグではMF氣田亮真（モンテディオ山形）、FW川本梨誉（FC岐阜）、FWルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）、MF渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎）の4選手が月間MVPに選出された。

2月度の各賞受賞者一覧は下記の通り。

◆■明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP

J1 EAST：相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

J1 WEST：マルコ・トゥーリオ（京都サンガF.C.）

J2・J3 EAST－A：氣田亮真（モンテディオ山形）

J2・J3 EAST－B：川本梨誉（FC岐阜）

J2・J3 WEST－A：ルーカス・バルセロス（徳島ヴォルティス）

J2・J3 WEST－B：渡邉英祐（テゲバジャーロ宮崎）

◆■明治安田Jリーグ百年構想リーグ 月間ベストゴール

J1 EAST：レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

▼2026年2月14日 第2節 vs横浜F・マリノス 76分の得点

J1 WEST：江坂任（ファジアーノ岡山）

▼2026年2月14日 第2節 vsサンフレッチェ広島 10分の得点

J2・J3 EAST－A：古屋歩夢（ベガルタ仙台）

▼2026年2月7日 第1節 vs栃木シティ 52分の得点

J2・J3 EAST－B：村越凱光（松本山雅FC）

▼2026年2月21日 第3節 vsジュビロ磐田 49分の得点

J2・J3 WEST－A：亀田 歩夢（カターレ富山）

▼2026年2月15日 第2節 vsカマタマーレ讃岐 86分の得点

J2・J3 WEST－B：清武弘嗣（大分トリニータ）

▼2026年2月22日 第3節 vsガイナーレ鳥取 79分の得点

◆■明治安田Jリーグ百年構想リーグヤングプレーヤー賞

J1 EAST：早川隼平（浦和レッズ）

J1 WEST：尹星俊（京都サンガF.C.）

J2・J3 EAST－A：古屋歩夢（ベガルタ仙台）

J2・J3 EAST－B：永野修都（藤枝MYFC）

J2・J3 WEST－A：梅木怜（FC今治）

J2・J3 WEST－B：木實快斗（ギラヴァンツ北九州）

◆■明治安田Jリーグ百年構想リーグベストセーブ賞

J1 EAST：早川友基（鹿島アントラーズ）

▼2026年2月14日 第2節 vs横浜F・マリノス 84分のセーブ

J1 WEST：大畑歩夢（セレッソ大阪）

▼2026年2月22日 第3節 vsサンフレッチェ広島 22分のクリア

J2・J3 EAST－A：上福元直人（湘南ベルマーレ）

▼2026年2月21日 第3節 vsヴァンラーレ八戸 24分のセーブ

J2・J3 EAST－B：田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）

▼2026年2月28日 第4節 vsFC岐阜 84分のセーブ

J2・J3 WEST－A：バウマン（アルビレックス新潟）

▼2026年2月8日 第1節 vs愛媛FC 64分のセーブ

J2・J3 WEST－B：バーンズ・アントン（ガイナーレ鳥取）

▼2026年2月7日 第1節 vsギラヴァンツ北九州 80分のセーブ