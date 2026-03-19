日本サッカー協会（JFA）は19日、3月末に開催されるスコットランド代表、イングランド代表とのアウェー2連戦に向けてのメンバー28名を発表した。

6月に開幕を控えるFIFAワールドカップ2026に向けて、重要かつ本大会前に最後と言っていいメンバー選考へのテストの場となるが、現在負傷中の選手も多く、南野拓実や久保建英などが今回は選外となっている。

2025年の日本代表活動に招集（EAFF E-1選手権を除く）されていて、今回招集外となった選手は以下の通り。なお、負傷が明らかになっている選手に関しては、その状況についても記載している。

※【】内は2025年で招集された代表活動期間

▼GK

谷晃生（FC町田ゼルビア）

【25年3月／25年6月】

野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）

【25年11月】

小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

【25年11月】

▼DF

板倉滉（アヤックス／オランダ）

【25年3月／25年9月／25年11月】

※1月24日の試合出場を最後に欠場。背中の問題と報じられている。3月10日段階で練習でランニングをしている様子がクラブ公式SNSに掲載

橋岡大樹（ゲント／ベルギー）

【25年10月】

町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）

【25年6月】

※25年8月23日の試合中に負傷交代。左ひざ前十字じん帯断裂。3月4日段階でボールを使った練習をしている様子がクラブ公式SNSに掲載

中山雄太（FC町田ゼルビア）

【25年3月】

長友佑都（FC東京）

【25年3月／25年6月／25年9月／25年10月】

※3月14日の試合中に負傷交代。右ハムストリング肉離れ。全治不明

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

【25年9月／25年10月】

高井幸大（ボルシアMG／ドイツ）

【25年3月／25年6月】

※2月22日の試合出場を最後に欠場。筋肉系の問題とみられる。3月16日段階でピッチ練習への復帰に近づいていることがクラブ公式HPに掲載

関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

【25年3月／25年6月／25年9月】

荒木隼人（サンフレッチェ広島）

【25年9月】

▼MF／FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

【25年3月／25年6月／25年9月／25年11月】

※2月11日の試合中に負傷交代。左足首負傷で手術実施。全治不明

守田英正（スポルティング／ポルトガル）

【25年3月】

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

【25年3月／25年6月／25年9月／25年10月／25年11月】

※1月18日の試合中に負傷交代。左ハムストリング負傷。4月上旬に復帰できる可能性をペッレグリーノ・マタラッツォ監督が示唆

古橋亨梧（バーミンガム／イングランド）

【25年3月】

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

【25年10月】

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

【25年3月】

南野拓実（モナコ／フランス）

【25年3月／25年9月／25年10月／25年11月】

※25年12月21日の試合中に負傷交代。左ひざ前十字じん帯断裂。2月19日段階でセバスチャン・ポコニョーリ監督が「シーズン中の復帰は無理だが、その後の大会への希望はあるかもしれない」と言及

細谷真大（柏レイソル）

【25年6月／25年9月】

大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）

【25年6月】

森下龍矢（ブラックバーン／イングランド）

【25年6月】

平河悠（ハル・シティ／イングランド）

【25年6月】

※2月21日の試合中に負傷交代。足首の負傷。全治不明

熊坂光希（柏レイソル）

【25年6月】

※25年6月8日の日本代表練習中に負傷。右ひざ前十字じん帯断裂。全治不明

三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

【25年6月】

俵積田晃太（FC東京）

【25年6月】

※25年11月13日に負傷。左大腿二頭筋肉離れで受傷日から全治10～12週間とクラブ発表。今季はここまでベンチ入り無し

斉藤光毅（QPR／イングランド）

【25年10月】

北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）

【25年11月】

※2月22日の試合出場を最後に欠場。太ももの問題。20日に控える試合に向けたクラブ公式HP上での負傷者リストからは名前が消える

【画像】日本代表選出メンバー一覧