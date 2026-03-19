スペイン紙『マルカ』が、3月の代表ウィークを迎えるスペイン代表のメンバーを予想している。

FIFAワールドカップ2026前最後の代表ウィークとなる今回。言い換えれば、選手にとっては、メンバー入りをかけた“サバイバルの最終局面”ということだ。EURO2024王者にして、欧州予選を5勝1分の21得点2失点と圧倒的な成績で勝ち抜けたスペイン代表においても同様で、主な要因はケガやコンディション不良というが、競争力を加速させる“サプライズ”があるようだ。

スペイン紙『マルカ』によると、ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）が正守護神として君臨するGK陣や、予選6試合で6得点4アシストのミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）に加え、フェラン・トーレス（バルセロナ）、ボルハ・イグレシアス（セルタ）と“ゼロトップ”と“ワントップ”のオプションが確立しているFW陣には、大きな変化はないという見方を示している。

対照的に、入れ替わりが予想されるのがCB陣。そう、マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）が“ラ・ロハ”の扉を叩いているのだ。今シーズンからロヒブランコスでプレーする22歳は、右SBからCBにコンバートされた後、「極めて高いパフォーマンス」を見せてきた。そのなかで、アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）やパウ・クバルシ（バルセロナ）と並んで、「招集リストに名を連ねる」と指摘。また、ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）はパフォーマンスに翳りがさしているほか、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がお気に入りのロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）も出場機会が減少していることが、プビルにとっては後押しとなっているという。なお4人目には、ケガ明けのダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）がコンディションを取り戻していることから、選出される可能性があると伝えている。

そんなプビルは今月、スペインのラジオ『RNE』のインタビューにて、「もちろん準備もできているし、自信もある。CBでのプレーも想像より早く馴染んできた。もう今は、ずっとやってきたSBと同じくらいのやりやすさを感じているよ。代表に、本当にいきたいね」と思いを巡らせていた。

次に注目されているのが中盤だ。ロドリ（マンチェスター・C）とマルティン・スビメンディという世界最高峰の“舵取り役”が揃っているピボーテは磐石な上に、アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン）とルイス・ミジャ（ヘタフェ）が予備リストに登録されている模様。とくに、後者はここまでキャリアハイとなる8アシストを記録するなど、中盤の底で遺憾無くタクトを振るっている。実際、スペイン代表へと推す声も多く、昨年11月にもサプライズ招集の可能性が取り沙汰されていた。

18日に行われたメディア対応でも、スペイン代表に関する質問が飛び交ったなか、ミジャは「そのようなチャンスを得られるかもしれないというのは、選手にとって最高の出来事だから、本当に嬉しく思うよ。とはいえ、そういったことが日々のプレーに影響しないように心がけてもいる。結局のところ、クラブでの日々の取り組みが、その機会へとつながるものだからね。今は集中して、チームのために良いプレーを続けたい」と述べている。

一方で、「スペインが質と量の両面で他を圧倒するエリア」とするインテリオールでは負傷が続出。ミケル・メリーノ（アーセナル）とファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）、さらにパブロ・バリオス（アトレティコ・マドリード）が選出外となる見込み。現状において、ペドリ（バルセロナ）、ダニ・オルモ（バルセロナ）、フェルミン・ロペス（バルセロナ）、アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）が地位を確立しているなか、今回はパブロ・フォルナルス（ベティス）やアルベルト・モレイロ（ビジャレアル）に「チャンスが巡ってくる」としつつ、ガビ（バルセロナ）が「どのような形で復帰するか」も焦点となる、と記した。

そして最後は、ウィングだ。鼠径部痛で離脱しているニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）が外れる一方で、ラミン・ヤマル（バルセロナ）が昨年9月以来の復帰となる模様。その上で、「サイドにはワールドカップに向けたポジション争いがある」と『マルカ』は強調。そこに加わるのが、マルコ・アセンシオ（フェネルバフチェ）のようだ。“エル・ブランコ”の元アタッカーは、ここまで公式戦13得点13アシストと昨夏に加入した新天地で復活を遂げた。ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）、ビクトル・ムニョス（オサスナ）、ブライアン・サラゴサ（ローマ）、ヘスス・ロドリゲス（コモ）とともに、北中米行きの切符をかけた競争に身を投じることになるかもしれない。

アルゼンチン代表とのフィナリッシマが中止となったスペイン代表は、セルビア代表とエジプト代表とのテストマッチを実施する。生き残りをかけた2試合。メンバー発表前最後の実戦でアピールに成功するのは、誰だ。