ハルカミライ、横浜アリーナで新章突入、「AVAN」で示した新たな可能性

ハルカミライ、新章突入。3月5日、横浜アリーナで開催されたワンマンライブ「AVAN」は、その言葉どおり、ここから幕を開ける彼らの新章のアバンタイトルのような一夜となった。なお、4人は、前日の3月4日にも、全国ツアー「ハルカミライ ヨーロー劇場2025-2026 47都道府県ワンマン -BOOGER JOE-」のツアーファイナル公演を横浜アリーナで行っている。3月4日が、長大なツアーの総括のライブだとしたら、3月5日の「AVAN」は、これから次々と開花していくであろうハルカミライの新しい可能性の一端を提示するライブとなっていたと思う。ハイライトの連続となった怒涛の約2時間のライブの模様を、順を追ってレポートしていく。

開演時刻になると、まず、心電図の音が無機的に響き始める。そしてスクリーンに、楽屋からステージに向かう橋本学（Vo）、関大地（Gt）、須藤俊（Ba）、小松謙太（Dr）の背中を追うモノクロ映像が映し出され、次第に、それまで無機的に響いていた心電図の音が、まるで急に命を吹き返したかのように鼓動を刻み始める。白と黒に激しく明滅するスクリーン。ステージ裏から響く4人のかけ声。満を持してステージイン。とめどなく巻き起こる熱烈な歓声と拍手。そして橋本が「サンキュー横浜アリーナ！ やろうぜー！」と叫ぶと、スクリーンに「AVAN」の文字が大々的に映し出され、そのまま1曲目の「君にしか」へ。冒頭からスクリーンをフル活用した粋な演出に驚かされつつ、やはり何より圧巻だったのは、関、須藤、小松が轟かせる極まりに極まりきった渾身のバンドサウンドだった。その気迫たるや、鋭さたるや。会場は広大だが、ステージと客席の距離をまったく感じさせない響きを放っていて、瞬く間に、会場全体にいつものライブハウス公演の時のような熱気が広がってゆく。言うまでもなく、橋本の歌も、いつものように親密に、そして、いつにも増してスケール感抜群に響いている。

Photo by Taka”nekoze photo”

続いて、「はじまったぜー！」という橋本の言葉から「カントリーロード」へ。高らかに響きわたる〈歓びの歌〉に次々と観客の大合唱が重なる。橋本は「昨日とはがらっと違う一日を今日つくりにきた」「ツアーでもなんでもない、シンプルなワンマン。とくとハルカミライを目に焼き付けて帰ってちょうだい」と不敵に観客に呼びかけ、次の「ファイト!!」では、「おい、どうした、どうした！」と容赦なく煽り倒す。「俺達が呼んでいる」に次ぐ「フルアイビール」では、橋本に先駆ける形で小松が最前のブロックへ突入する一幕もあった。

橋本学（Photo by Taka”nekoze photo”）

須藤俊（Photo by 小杉歩）

関大地（Photo by 小杉歩）

小松謙太（Photo by 小杉歩）

爆裂的な展開はまだまだ続く。「今日から春が始まったってことで、それでいいよなあ？」という橋本の問いかけから「春のテーマ」へ。並々ならぬ大合唱が巻き起こる中、橋本が最前ブロックに突入し、観客に支えられながら、「お待たせしました、ハルカミライが参上だぜ」と宣誓をかましてみせた。ステージに戻った橋本は、「『AVAN』の名のもとに、新しいハルカミライを今日見せれたらなぁと思う」と告げ、続けて、彼の言葉でいうところの「ハルカミライ屈指のスーパーポップソング」である「ベターハーフ」を披露する。サビで晴れやかな景色が一気に広がるのに合わせて、会場全体が燦々とライトアップされる。さながらクライマックスのような感動的な光景だったし、曲中、橋本がぽつりと呟いた「今日だけはもう、俺に音楽だけのこと考えさせてくれ」という言葉にも深く胸を打たれた。

次に、「THE BAND STAR」「心の真ん中を叩けば」を立て続けてドロップ。「どうか、身震いするほど、今日も俺を包み込んでくれ」「今日も俺のど真ん中を、どうかぶっ叩いてくれ」という橋本の呼びかけに、観客がめいっぱいの大合唱で応えていく。「裸足になれるはず」では、橋本が、まるで、横浜アリーナに辿り着いた自分たちと一人ひとりの観客を祝福するように、ラストの歌詞を替えて〈俺たち歩んでこれたの〉と歌ってみせた。まさに、この日ならではの感涙のハイライトだった。

ここで手短なMCへ。橋本は、今回の公演タイトル「AVAN」は、映画やドラマのプロローグを意味する言葉であると伝えた上で、18歳の時に専門学校の同級生だった須藤に居酒屋で聴かせたという曲、つまり、「俺らのプロローグ」の曲である「燦拍子」へ繋いでみせた。先のMC、または、ステージの床に複数設置されたミラーボールが放つ光と相まって、美しく切実な響きを放つ橋本の歌が深く胸に沁みた。また、「ハッシャダイの丘」の次に披露された「飛空船「ジュブナイル号」 」では、4人のライブパフォーマンスに合わせて、スクリーンに〈花火〉の映像が流れるという新しい試みが為された。彼らはこれまでシンプルなステージングに徹してきたからこそ、こういった映像演出はとても新鮮に映るし、ハルカミライのライブの新しい可能性を感じる一幕となった（この曲を披露した直後、須藤は、「緊張したー」「ここ終わったから、もう弾けられるわ」と本音を漏らしていた）。

Photo by 小杉歩

橋本いわく「俺の青春時代を預けた歌」だという「青春讃歌」では、スクリーンに、まるで手持ちのビデオカメラのような画質で4人の姿が映し出され、また、曲中、「SONG OF YOUTH」の文字が大々的に投影される演出もあった。粋な演出を受けて、さらに際限なく高まる会場全体の熱量と高揚。それを受け、橋本は「よすぎ、ちょっとよすぎ」と溢した上で、「気持ちよく歌いあげちまったんで、次、みんなでよろしく頼むわ」と呼びかけ、続く「世界を終わらせて」では、歌い出しから観客の大合唱が轟く。次に、スクリーンに歴代のライブ映像が映し出される中、「QUATTRO YOUTH」が披露され、そして、ここでなんと、小松が主役をかっさらう爆裂ファストチューン「K• O• M • A • T • S • U」を2回連続で披露。その熱量は「Tough to be a Hugh」へ受け継がれ、そして、須藤が「この後『エース』だと昨日と一緒だからなぁ〜」と告げ、急遽「フェージョン」へ。「ここで『エース』」という一言を挟み「エース」へ。この曲では、関が最前ブロックへ、小松も持ち場を離れステージ前方へ繰り出し、橋本はそんな事態に対して、「協調性って知ってる？」「まぁ、そんな協調性ないところも全員素晴らしい」と誇らしげに告げていた。

ここから、横浜アリーナの広大な空間をフルで活かした展開へ突入していく。スクリーン、および、ステージの背面と上部に無数の星が煌めく中で、「宇宙飛行士」を披露。壮大な銀河を模した美しい光景に、思わず息を呑む。そして橋本が、「きっとまだここにいないハルカミライに出会うべき人がどこかにいて、そいつらのところまで届いたらいいな、いつかそいつも巻き込んで歌えたらいいなと思ったりしている」と新章への決意を告げ、「アストロビスタ」へと繋ぐ。引き続き背面に無数の星々が燦々と煌めく中、橋本が歌詞を替えて「眠れない夜に俺たち、そう、横浜アリーナにいるんだー！」と叫ぶと、この日一番を更新するような大歓声が巻き起こる。特に心を震わせられたのが、ラストサビ前に橋本が告げた「ロックは君のもので、俺のものでもある」「誰が持っててもよくて、失くしても失くならない」「だからこそ、ロックに未来が詰まってる」という言葉だった。ロックスターの本質、ロックの核心そのものを射抜いた言葉が、歌が、そして、それらを最大出力で昂らせるバンドサウンドが、広大なアリーナ全体に遺憾無く轟きまくり、そして、曲の最後に橋本は、「今日からまたスタート」「俺も君もここから始まっていーくーんーだーなー！」と叫んだ。

Photo by Taka”nekoze photo”

次に、「俺に似た真面目すぎる君たちへ」向けて、「ズカズカとこっからも進んでいきやしょう」と呼びかけた上で、「満・地球の出」を披露。そして、「ウルトラマリン」へ。間髪入れず、「Mayday」へ。雄大なスケール感が横浜アリーナの空間にひときわマッチして響いていた「ラストベット」では、4人の全身全霊のライブパフォーマンスに〈ブラザーズ〉の大合唱が重なり、ラストは、激しく明滅するライトの中、「ヨーロービル、朝」で鮮烈な幕締め。

アンコールでは、「ほんじゃあ、あと少しだけ、いい歌歌って帰りますわ」という橋本の前置きから、新章を象徴する最新曲「リュミエール」を、そして、「春はあけぼの」を披露。前者の〈これからもよろしくね〉という言葉が、また、後者の〈再会の日を楽しみにしてるよ〉という言葉が、ひときわ熱く胸に響いた。最後に橋本は、「これにてワンマン「AVAN」終了！ 元気で！」と告げステージを去っていった。ライブが終わった後に心に残ったのは、ここから新しい何かが幕を開けるという熱烈な予感に似た余韻だった。横浜アリーナワンマン2デイズ完遂という偉大な通過点を経て、ハルカミライの旅は、またここから加速してゆく。

Photo by Taka”nekoze photo”

セットリスト

1. 君にしか

2. カントリーロード

3. ファイト!!

4. 俺達が呼んでいる

5. フルアイビール

6. 春のテーマ

7. ベターハーフ

8. THE BAND STAR

9. 心の真ん中を叩けば

10. 裸足になれるはず

11. 燦拍子

12. ハッシャダイの丘

13. 飛空船「ジュブナイル号」

14. 青春讃歌

15. 世界を終わらせて

16. QUATTRO YOUTH

17. K• O• M • A • T • S • U

18. K• O• M • A • T • S • U

19. Tough to be a Hugh

20. フェージョン

21. エース

22. 宇宙飛行士

23. アストロビスタ

24. 満・地球の出

25. ウルトラマリン

26. Mayday

27. ラストベット

28. ヨーロービル、朝

EN1. リュミエール

EN2. 春はあけぼの

ハルカミライofficial site https://www.harukamirai.com/