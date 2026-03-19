『17LIVE × STAR RISE AUDITION』

グランプリ受賞者はPONY CANYONからメジャーデビュー

『17LIVE × STAR RISE AUDITION』は、期間内に「17LIVE」の認証ライバーとして活動することが可能であれば、誰でも参加可能。「17LIVE」内で開催するオーディションイベントを通過することで、「STAR RISE AUDITION」の書類審査や1次審査の通過と同等の資格を得ることができる。

その後、二次審査と最終審査を通過した人の中から、見事グランプリに選出された1名は、Styrism総合プロデュースのもと、PONY CANYONからメジャーデビューをすることができる。

また、グランプリに選出されなかった場合でも、「17LIVE」内で開催するオーディションイベントの上位入賞者の中から、スターミュージック監修のオリジナル楽曲提供のチャンスも。