WBCイタリア代表 最新情報

WBCイタリア代表は日本時間17日、ベネズエラ代表との準決勝に2-4で敗れた。準々決勝まで進んだ2023年大会を越え、同国史上初の準決勝まで駒を進めた戦いはここで終わりを告げたが、この勢いのままMLBでも快進撃を見せそうな若手がいるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

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同メディアが注目したのは現在21歳で、フィラデルフィア・フィリーズ傘下マイナーでプレーするダンテ・ノリ外野手。今大会は1次ラウンドから準決勝まで全6試合に出場し、打率.400、2本塁打、6打点といった好成績をマークした。

同メディアは「ノリは初めてマイナーでフルシーズンを戦った昨季はわずか4本塁打だったが、今大会は1次ラウンドのブラジル戦で1試合2本塁打を放ち、大会全体でも打率4割を記録した。もし本当に2ケタ本塁打のパワーが備わっているのだとすれば要注意だ。彼は身長175センチと小柄で一見すると目立つタイプには見えないが、バットにボールを当てる巧みさを持っている、さらに走力もあるため、中堅守備でも相手にとっては大きな脅威となる」と言及。

続けて、「フィリーズはジャスティン・クロフォード外野手が開幕時点で中堅を守る予定になっているが、最終的には左翼のほうが適している可能性もある。もしノリがもう少し長打力を引き出し、今のような鋭い打撃を続けていけば、来季にはメジャーでプレーしているかもしれない」と期待を寄せている。

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