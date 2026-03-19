まさに”世界最強”…WBC2026の大会ベストナインを独自選出！　野球日本代表…

WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、決勝戦でベネズエラ代表が3-2でアメリカ代表に勝利。悲願の初優勝を飾り、大会の幕を下ろした。多くの選手の活躍が光った熱戦の数々を振り返る意味も込めて、ここでは、編集部独自のベストナインを選出した。［1/6ページ］

先発投手：ポール・スキーンズ（アメリカ）

[caption id="attachment_256066" align="aligncenter" width="530"] WBCアメリカ代表のポール・スキーンズ（写真：Getty Images）[/caption]

2試合登板（8回1/3）、2勝0敗、9奪三振、防御率1.04

先発投手部門では、アメリカ代表のポール・スキーンズを選出。昨季のサイ・ヤング賞投手がWBCの舞台で圧巻の投球を見せた。

1次ラウンドではメキシコ戦に先発し、4回7奪三振無失点の快投。準決勝のドミニカ共和国戦では5回途中1失点の投球で勝利投手となった。

強力打線を誇る相手に対し、2戦連続で好投。まさにエースと言えるピッチングを披露した。

救援投手：ダニエル・パレンシア（ベネズエラ）

[caption id="attachment_256067" align="aligncenter" width="530"] WBCベネズエラ代表のダニエル・パレンシア（写真：Getty Images）[/caption]

5試合登板（5回）、3セーブ、9奪三振、防御率0.00

救援投手部門では、大会初優勝を果たしたベネズエラの守護神ダニエル・パレンシアをノミネート。今大会では5試合に登板し、最多となる3セーブを記録した。

特に圧巻だったのは、準々決勝ラウンド以降の投球だ。日本戦、イタリア戦、アメリカ戦と3連投し、1人のランナーも許さず、試合を締めくくった。

160キロ超の速球を武器に、大会を通じて被安打0、驚異の奪三振率16.20を記録し、“最強守護神”となった。

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「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、決勝戦でベネズエラ代表が3-2でアメリカ代表に勝利。悲願の初優勝を飾り、大会の幕を下ろした。多くの選手の活躍が光った熱戦の数々を振り返る意味も込めて、ここでは、編集部独自のベストナインを選出した。［2/6ページ］

捕手：オースティン・ウェルズ（ドミニカ共和国）

[caption id="attachment_256068" align="aligncenter" width="530"] WBCドミニカ共和国代表のオースティン・ウェルズ（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.267（15打数4安打）、2本塁打、5打点、OPS 1.086

捕手部門では、ドミニカ共和国代表のオースティン・ウェルズを選出。強打の捕手として今大会は2本塁打を放った。

1次ラウンド初戦のニカラグア戦こそノーヒットに終わったが、オランダ戦では2ラン本塁打を記録。

特に準々決勝の韓国戦では、途中出場ながら試合を決める3ラン本塁打を放った。

国際大会で捕手という重責を担いながら、打撃面でも抜群の存在感を放った。

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一塁手：ブラディミール・ゲレーロJr.（ドミニカ共和国）

[caption id="attachment_256069" align="aligncenter" width="530"] WBCドミニカ共和国代表のブラディミール・ゲレーロJr.（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.444（18打数8安打）、2本塁打、8打点、OPS1.421

一塁手部門には、ドミニカ共和国代表のブラディミール・ゲレーロJr.を選出。全試合で安打を放つなど、超強力打線の4番打者としてチームを牽引した。

1次ラウンドでは、全4試合で打点を記録。オランダ戦では初回に先制適時打、4回には豪快な2点本塁打を放った。

続くベネズエラ戦でも、本塁打を含む3安打の活躍を見せた。

OPS1.421は、全体3位の数字。WBCの大舞台で圧巻の打棒を披露した。

二塁手：ブライス・トゥラング（アメリカ）

[caption id="attachment_256070" align="aligncenter" width="530"] WBCアメリカ代表のブライス・トゥラング（写真：Getty Images）[/caption]

6試合出場、打率.364（22打数8安打）、5打点、2盗塁、OPS.937

二塁手部門には、アメリカ代表のブライス・トゥラングをノミネート。

1次ラウンド初戦のブラジル戦では、3安打4打点2盗塁の大活躍。同戦から4試合連続で安打を放った。

ベネズエラ代表との決勝戦では、自慢の強力打線が苦しむ中、チーム初安打を記録した。

今大会は下位を打ったトゥラングだが、最も安定したパフォーマンスを発揮した選手の1人だろう。

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三塁手：マイケル・ガルシア（ベネズエラ）

[caption id="attachment_256071" align="aligncenter" width="530"] WBCベネズエラ代表のマイケル・ガルシア（写真：Getty Images）[/caption]

7試合出場、打率.385（26打数10安打）、1本塁打、7打点、OPS.970

三塁手部門には、ベネズエラ代表のマイケル・ガルシアを選出。2番打者として打線の中心を担い、今大会のMVPに輝いた。

1次ラウンドのドミニカ共和国戦では、4安打1打点の活躍。

準々決勝の日本戦では、3点ビハインドの5回に隅田知一郎から2点本塁打を放ち、反撃の狼煙を上げた。

大会を通じて安定したパフォーマンスを発揮し、全体トップの10安打を記録。ベネズエラの初優勝に大きく貢献し、大会MVPに選出された。

遊撃手：源田壮亮（日本）

[caption id="attachment_254092" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの源田壮亮（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.500（10打数5安打）、4打点、OPS1.167

遊撃手部門には、今大会の首位打者に輝いた源田壮亮を選出した。

1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では、3安打4打点の活躍。さらにオーストラリア戦では4打席で3出塁を記録するなど、役割を果たした。

準々決勝のベネズエラ戦では、先頭打者として迎えた3回に四球を選び、一挙4得点の口火を切った。次打席でも安打をマークするなど、大会を通じて好調を維持した。

打率のみならず、出塁率.667も全体トップの数字。遊撃守備でも安定したグラブ捌きを見せ、攻守で大きな貢献を示した。

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外野手：フェルナンド・タティスJr.（ドミニカ共和国）

[caption id="attachment_256073" align="aligncenter" width="530"] WBCドミニカ共和国代表のフェルナンド・タティスJr.（写真：Getty Images）[/caption]

6試合出場、打率.400（20打数8安打）、2本塁打、11打点、OPS 1.238

強力ドミニカ共和国打線のリードオフマンを担ったフェルナンド・タティスJr。今大会最多タイとなる11打点をマークするなど、圧巻の打棒を披露した。

1次ラウンド初戦のニカラグア戦からマルチ安打を記録。

イスラエル戦では2回に満塁本塁打、7回にも2点適時打を放ち、1試合6打点の大活躍を見せた。

ベネズエラ戦でも3点本塁打と勝負強さを発揮し、今大会では得点圏打率.800を誇った。

外野手：ダンテ・ノーリ（イタリア）

[caption id="attachment_256075" align="aligncenter" width="530"] WBCイタリア代表のダンテ・ノーリ（写真：Getty Images）[/caption]

6試合出場、打率.400（20打数8安打）、2本塁打、6打点、2盗塁、OPS1.185

イタリア代表のダンテ・ノーリも、大きなインパクトを残した。

1次ラウンドのブラジル戦では、2打席連続本塁打を含む3安打の大暴れ。続くイギリス戦でも複数安打を放った。

下位打線ながら大きな貢献を示し、史上初となる4強入りを果たしたイタリア代表の躍進を支えた。

フィラデルフィア・フィリーズ傘下でプレーする21歳。今後の飛躍も楽しみな逸材だ。

外野手：吉田正尚（日本）

[caption id="attachment_254093" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの吉田正尚（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.375（16打数6安打）、2本塁打、6打点、OPS1.257

外野手部門の最後の1人として、日本代表の4番・吉田正尚を選出した。

1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦から適時打を含むマルチ安打を記録すると、韓国戦では3回に本塁打を放つなど、2安打3打点の大活躍を見せた。

さらに、オーストラリア戦では1点ビハインドの7回裏2死1塁から起死回生の逆転本塁打をマーク。

準々決勝のベネズエラ戦はノーヒットに終わったが、1次ラウンドでは圧倒的な存在感を示した。

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「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、決勝戦でベネズエラ代表が3-2でアメリカ代表に勝利。悲願の初優勝を飾り、大会の幕を下ろした。多くの選手の活躍が光った熱戦の数々を振り返る意味も込めて、ここでは、編集部独自のベストナインを選出した。［6/6ページ］

指名打者：大谷翔平（日本）

[caption id="attachment_254725" align="aligncenter" width="530"] WBCカナダ代表のタイラー・ブラック（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.464（13打数6安打）、3本塁打、7打点、OPS1.842

指名打者部門は、4試合ながら今大会の最多本塁打を記録した大谷翔平を選出した。

1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では1打席目にいきなり二塁打を放つと、2打席目には先制となるグランドスラム。同戦では3安打5点の大活躍を見せた。

韓国戦でも同点ホームランを含む2安打。準々決勝のベネズエラ戦ではレンジャー・スアレスから先頭打者本塁打を放った。

本塁打3本は、ジュニア・カミネロ（ドミニカ共和国）らと並んでトップの数字。OPS1.842も全体1位を誇るなど、圧倒的なパフォーマンスを示した。

【了】