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ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したが、今大会は打者に専念。大会での登板はないと見られていた中で、大谷は投球練習を実施したようだ。米メディア『ザ・ビッグ・リード』のJ.P.ホーンストラ記者が言及した。

大谷は昨季、2023年9月の靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）後初めてマウンドに復帰し、ナ・リーグMVPを2年連続で受賞。今季は開幕から二刀流での起用が見込まれている。

シーズンを通してタフな起用が続くと見られる大谷は、WBCでは打者に専念することを決断した。それでもすでに2本の本塁打を放つなど、期待通りの活躍を見せている。

このまま打者で大会を終えるかと思われた大谷は、休養日にライブBPに登板。しかし、WBCでの登板について問われると「可能性はゼロだ」と改めて強調していた。

注目される大谷の二刀流起用について、ホーンストラ氏は「侍ジャパンの指名打者（DH）である彼は、チームメイト相手に4イニングを投げた。その後、これは大会に向けた調整ではなく、レギュラーシーズンに向けた調整だと説明している」と言及した。

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