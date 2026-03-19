













東北楽天ゴールデンイーグルスの吉野創士外野手は18日、ファーム・リーグの千葉ロッテマリーンズ戦に「3番・左翼」で先発出場。10回に値千金の勝ち越しタイムリーを放った。



両チームが3回に1点ずつ取り合った試合は、その後膠着状態となり延長戦に突入。走者二塁からのスタートとなる延長戦、10回表の楽天は2死一、三塁の局面を作り、打席には3番の吉野。











この回からマウンドに上がった東妻勇輔が投じた初球のフォークを、見事に逆方向に打ち返した。打球は強いライナーとなって右翼手の右へ伸びていく。三塁ランナーが還り、なおも一、三塁の局面を作る貴重なタイムリーとなった。



続く青野拓海がさらにタイムリーを撃ち、楽天は3－1と勝ち越しに成功。そのまま逃げ切り、勝利を収めた。吉野は5打数2安打1打点と活躍。勝負所でクリーンアップの役割を見事に果たした。



走攻守に潜在能力を秘める22歳。今季こそ一軍戦力として、チーム待望の右の強打者を務めるピースとなりたい。











【動画】逆方向へ強い打球、吉野創士のタイムリーがこれだ！

DAZNベースボール公式Xより



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吉野創士 逆方向への

勝ち越しタイムリー！



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