インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、プロキャリア通算900得点に到達した。

マイアミは、18日に行われたCONCACAFチャンピオンズカップのラウンド16セカンドレグで同じアメリカ勢のナッシュビルSCと対戦。

同試合で先発出場したメッシは7分、ボックス中央で味方からの折り返しを受けると、相手DFの股間を抜く左足シュートをゴール右へ流し込んだ。

そして、このゴールはメッシにとってプロキャリア通算900点目のメモリアルゴールとなった。

ここまでの900点の内訳はバルセロナで672ゴール、パリ・サンジェルマン（PSG）で32ゴール、マイアミで81ゴール。アルゼンチン代表で歴代最多の115ゴールとなっている。

永遠のライバルであるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）は、2024年9月にキャリア通算900ゴールを達成（※現在は965ゴール）。現役選手でこの偉業を成し遂げたのは、21世紀のサッカー界を牽引してきた2人の“GOAT”だけだ。

なお、偉業達成となったメッシだが、マイアミは2戦合計1－1もアウェイゴールで上回られ、ベスト8進出を逃している。

【ゴール動画】メッシのプロキャリア通算900点目！



