栃木シティは19日、スポルチ・レシフェ（ブラジル2部）からブラジル人MFペドロ・アウグストを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「20」に決定している。

現在29歳のペドロ・アウグストはブラジルの名門サンパウロFCでプロキャリアをスタート。以降はECサンベント、ロウレターノDC（ポルトガル）、CDトンデラ（ポルトガル）、フォルタレーザECと国内とポルトガルのクラブでプレー。昨年7月から今年2月末まではスポルチ・レシフェでプレーしていた。

セントラルMFや攻撃的MFを主戦場とする181センチの右利きMFは、自身初のJリーグでのプレーに向けて意気込みを語っている。

「まずは、このクラブの一員になれたことを大変嬉しく思います。連続昇格を続けているチームの一員として戦えることを光栄に感じています」

「これまで積み上げてきた力があってこその今だと思いますし、僕自身も一人の選手として真摯に取り組むことを大切にしています。このチームの一員として、昇格に貢献し、さらなるチームの成長に携わっていきたいです」

「このようなチャンスを与えていただいたことに感謝しています。今シーズン、応援よろしくお願いします」