日本サッカー協会（JFA）は19日、今月のスコットランド・イングランド遠征の名称が『キリンワールドチャレンジ 2026』に決定したことを発表した。オフィシャルトップパートナーのキリンホールディングス株式会社が特別協賛する。

JFAは「今回の『キリンワールドチャレンジ 2026』でSAMURAI BLUEが対戦するスコットランド代表とイングランド代表は、共に世界の中で長い歴史と伝統を誇るチームです。JFAとしましては、約50年にわたり共に歩んできたキリンに協賛いただく今回の遠征を『最高の景色』に向けて有意義なものにしたいと考えています」とコメントを発表した。なお、日本サッカー協会が管轄する全ての日本代表カテゴリーにおいて、パートナー企業の協賛を得て実施する海外遠征は初めてとなる。

名称

キリンワールドチャレンジ 2026（読み：きりんわるどちゃれんじに一まるに一ろく）

対象事業

SAMURAI BLUE が臨む以下の国際親善試合を含む海外遠征

＜国際親善試合 スコットランド代表戦＞

日時：2026年3月29日（日）日本時間2時キックオフ

会場：ハムデン・パーク（スコットランド／グラスゴー）

＜国際親善試合 イングランド代表戦＞

日時：2026年4月1日（水）日本時間3時45分キックオフ

会場：ウェンプリー・スタジアム（イングランド／ロンドン）