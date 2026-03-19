日本サッカー協会（JFA）は19日、今月下旬に控える欧州遠征に臨む日本代表のメンバーを発表した。

約3カ月後に開幕を控える、FIFAワールドカップ2026前最後の代表ウィークとなる今回。欧州遠征を実施する日本代表は、現地3月28日（日本時間29日）にスコットランド代表と、31日（日本時間4月1日）にイングランド代表と対戦する。

そして、生き残りをかけた“サバイバル”の最終局面となるなか、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）やFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）らが順当に選出されたほか、DF冨安健洋（アヤックス／オランダ）が約1年9カ月ぶりに復帰。また、負傷明けのDF伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）もメンバーに入った。さらに、今冬にヴォルフスブルクにステップアップしたFW塩貝健人が初招集されるとともに、MF佐藤龍之介（FC東京）やFW後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）ら若手も名を連ねている。

一方で、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）やMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）らはケガにより選出外となっている。

発表されたメンバーは以下の通り。※は初招集

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（アヤックス／オランダ）

安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

伊東純也（ゲンク／ベルギー）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

小川航基（NEC／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

佐野航大（NEC／オランダ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※

後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

佐藤龍之介（FC東京）