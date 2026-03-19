異例の追加公演決定！ THE YELLOW MONKEY「再集結10周年」に選んだ地「有明アリーナでの祝祭」

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、再集結10周年を迎えたTHE YELLOW MONKEYの全国FCツアー追加公演をピックアップします。

◆有明アリーナで「再集結10周年」の集大成へ

日本のロックシーンに激震が走った2016年1月8日の「再集結」から、ついに10年。THE YELLOW MONKEYという名の伝説は、止まることなく更新され続けてきました。そんな彼らが、メモリアルイヤーの幕開けとしてファンに贈ったのが、FC（ファンクラブ）ツアー「FAN CLUB 10th Anniversary THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIEVER.?〜」です。

それは再集結と同時に産声を上げたオフィシャルFCの10周年を祝う、特別なステージ。2017年以来となる待望のFCツアーは、あえて「再集結以降、まだ訪れることができていない場所」を巡るという、彼ららしい誠実な意志が込められています。

前回のツアーでは、マニアックな選曲やアコースティック編成など、まさに“会員限定公演”だからこそ味わえる極上の時間が提供されました。その期待値は凄まじく、今回のチケットは発売と同時に各地で完売が続出。まさに手が届かない「プラチナチケット」と化しています。

この各地におけるソールドアウトの状況を受けて、急遽発表されたのが7月7日（火）有明アリーナでの追加公演。バンドにとって、この日付は単なるカレンダーの1日ではありません。2004年に「解散」を発表した日であり、2013年には吉井和哉からメンバーに「再集結」という希望のメールが送られた日。いわば、宿命の「記念日」なのです。

ホールを中心とした今回のツアーで、有明アリーナという唯一の広大なアリーナ空間での追加公演は、ドラマチックな1日に彩られるのは間違いありません。

■＜公演概要＞■

公演名：FAN CLUB 10th Anniversary THE YELLOW MONKEY TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIEVER.?〜

■＜公演情報＞■

5月3日（日）東京 SGC HALL ARIAKE

5月10日（日）東京 SGC HALL ARIAKE

5月22日（金）奈良 なら100年会館 大ホール

5月24日（日）岐阜 長良川国際会議場

6月5日（金）秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

6月7日（日）福島 けんしん郡山文化センター 大ホール

6月12日（金）佐賀 佐賀市文化会館 大ホール

6月14日（日）宮崎 都城市総合文化ホール 大ホール

6月19日（金）高知 新来島高知重工ホール オレンジホール (高知県立県民文化ホール)

6月27日（土）山口 周南市文化会館

7月1日（水）茨城 水戸市民会館

⚫︎追加公演

7月7日（火）東京 有明アリーナ