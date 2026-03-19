













中日ドラゴンズの新保茉良内野手が18日、ファーム・リーグの読売ジャイアンツ戦に「1番・遊撃」で先発出場。5回に2点タイムリー二塁打を放った。











中日は4回に1点を先制し、なおも続く5回。巨人先発の山田龍聖を攻めて無死一、三塁とチャンスを作り、1番の新保が打席に入った。ここで一塁ランナーの中村奈一輝が盗塁に成功。無死二、三塁とチャンスが拡大した。



カウント1－2からの4球目。外角のストレートに対し、新保が逆らわずに打ち返した。打球は快音を残して左翼手の頭の上を超えていく。二者が生還、新保は悠々二塁へ到達する2点タイムリー二塁打となった。



中日はさらに1点追加し、この回3点を加点。8回にも3点を加えた中日は終始優位に試合を進め、7－3で巨人に勝利を収めた。中日はファーム・リーグ中地区で3勝1敗とし、1位タイとなっている。



新保は3打数1安打ながら、2四球1打点と役割をしっかりと果たした。これで2試合連続安打・打点となり、打撃でのアピールを続けている。



昨年のドラフト5位で東北福祉大から入団した新保は、流れるような送球と強肩を武器とする遊撃手。このまま打撃面での成長を続け、一気に正遊撃手を狙う意気込みで挑みたい。























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DAZNベースボールのXより













期待せざるを得ない



ルーキー 新保茉良（しんぽまお）

タイムリーツーベース！



⚾巨人vs中日（ファーム）





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