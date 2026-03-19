小田原市栢山にある和菓子うめぞのに行ってきましたのでご紹介します。

MFゴースト デジタルスタンプラリーのチェックポイント

店舗に入ろうとしたところ、男性客が店舗のガラス扉のあたりで写真を撮っているようにみえたのですが、その理由が店舗に入ってオーナーと話していた際に判明しました。

「頭文字D」の後継作、MFゴースト3rd SeasonというTVアニメが2026年1月4日から放送されており、市内20店舗・施設を対象とした小田原を巡る「MFゴースト 3rd Season×ODAWARA」限定のデジタルスタンプラリーを2026年3月末まで開催しているとのこと。

小田原市内にあるチェックポイントの1つがこちらの和菓子うめぞの。

なるほど、先ほどの男性客はチェックポイントとして訪れていたのですね。その後その方も店内に入って、店主さんとお話されていました。アニメとコラボしたことから生まれたコミュニケーション、素敵ですね。

店主によると、鳥取県や青森県からもこのイベントに参加すべくお客さんが訪れたとのこと。

あたたかい雰囲気の店内

店内に入ると、壁際に焼き菓子やいちご大福などが並んでいました。

大きないちごのいちご大福など

筆者はもちもち食感が大好きで、お団子やお餅に目がありません。白いもちもちの大福に真っ赤ないちごがのった「つぶしあん いちご大福」（2個入り・648円）がとても魅力的。ただ、みたらし団子が残り1つだったので、「みたらし団子」（3本入り・324円税込）を購入しました。

帰宅してから早速いただいたのですが、もち米の本来の風味をしっかり感じることのできる、ずっしりもっちりとしたみたらし団子で、とても美味しかったです。1本だけ先に食べて残りは夜に食べようと思っていたのに、3本一気に一人で食べてしまいました。

可愛らしい和菓子

こちらのお店の和菓子は可愛らしいものが多く、どなたかにあげるのにも喜ばれそう。

「金太郎焼きチョコ最中」（238円税込）はキリっとした表情のおかっぱ頭の金太郎。ふっくらほっぺが可愛いですね。

「みかん米粉チョコもなか」（162円税込）は関東学院大学とのコラボ商品とのこと。小田原城の形をしていて、みかんも小田原市の名物。小田原の魅力満載ですね。

「ばたどら」（216円税込）は二宮金次郎の袋に入っていてこちらも可愛らしいです。甘いどらやきにしょっぱいバター。あまじょっぱい想像をするだけで顔がにんまりしてしまいます。

「金太郎マドレーヌ」（216円税込）も美味しそう。

和菓子作り体験も提供

ショーケースには練り切りなどが並んでいました。店主によると、こちらのお店は和菓子作り体験などにも力を入れているとのこと。和菓子作り体験は、作る過程も学ぶことができて、なおかつ非日常の体験をすることができてとても素敵ですね。

みなさんも是非訪れてみてくださいね。自分へのご褒美や大切なあの方へのプレゼントにもいいですね。

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