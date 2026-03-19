金運・良縁を逃さない！「春分の日」までにやっておきたい「運」を引き寄せる“3つの浄化”とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は、3月20日の「春分の日（しゅんぶんの日）」を前に、日常のフットワークを軽くするための「玄関・財布・スマホの整理術」について解説します。3月20日の「春分の日」は、占星術では1年の始まりである“宇宙元旦”と呼ばれます。昼と夜の長さが等しくなるこの日は、陰陽のバランスが整い、新しいエネルギーが流れ込む重要なターニングポイントです。せっかくの新しい運気も、古い不要なもので溢れていては入り込む余地がありません。春分を迎える前に、特に重要な「玄関」「財布」「スマホ」の3箇所に絞った浄化法を紹介します。玄関はすべての運気の入り口です。ここが滞っていると、家全体の運気がダウンしてしまいます。■玄関の“三和土（たたき）”を水拭き：砂埃は「厄」の象徴です。少量の天然塩を混ぜた水でたたきを拭き上げると、玄関の空気がパッと明るくなって清々しく◎■出しっぱなしの靴をゼロに：春分前は、今シーズン履かなかった靴を思い切って処分しましょう。靴箱にスペースを作ることで、新しい「良縁」が舞い込みやすくなります。■盛り塩の交換：古いエネルギーを吸った盛り塩は、春分前日に感謝して新調しましょう。お財布は「お金の家」です。“春（＝張る）財布”として縁起を担ぐためにも、内側の浄化が不可欠です。■レシート・期限切れカードの全排出：古いレシートなどが溜まっていると、金運が停滞します。■小銭入れの掃除：意外と汚れているのが小銭入れの底。ウェットティッシュなどで汚れを拭き取るだけで、お金の居心地が格段に良くなります。■月光浴またはラベンダーの香り：春分前の満月や月明かりに財布をかざす（中身を空にして）、あるいは浄化作用のあるラベンダーの香りを少しだけ移したカードを忍ばせるのも◎現代において、スマホは“情報の入り口”であり“人間関係の鏡”です。ここをキレイにするとフットワークが軽くなります。■連絡先の整理：「今後、連絡を取ることはないだろう」と感じる連絡先や、嫌な思い出があるトーク履歴を削除してください。空いたスペースに、今のあなたに必要な人との繋がりが入ってくるでしょう。■写真とアプリのデトックス：似たような写真や、1年以上使っていないアプリを消去しましょう。スマホの動作が軽くなるのと連動して、思考もクリアに。■画面をピカピカに磨く：指紋だらけの画面は運気を曇らせます。専用のクロスで磨き上げることで、明るいニュースが飛び込んでくるように。「掃除」と思うと大変ですが、「運気のメンテナンス」だと思えばワクワクしませんか？完璧を目指す必要はありません。まずはスマホの写真を数枚消す、玄関の靴を揃えるといった小さな一歩から始めてみてください。春分の朝、清々しい気持ちで太陽の光を浴びたとき、あなたの運命の歯車はポジティブな方向へ動き出すかもしれません。