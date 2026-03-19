2024年に交流戦史上最高打率.438でMVPを獲得し、昨季はプロ7年目で自身初の2桁本塁打をマーク。今や球団を代表する人気選手となりつつある日本ハムの水谷瞬だが、3年前は「野球を辞めよう」と思い詰める時期もあった。23年12月の現役ドラフトでソフトバンクから加入し、北の大地でいかにして大きな変貌を遂げたのか。移籍3年目のシーズン開幕を前に、その歩みを本人の言葉とともに振り返る。（取材・文：正道駿介）

水谷瞬

生年月日：2001年3月9日（25歳）

身長／体重：193cm、103kg

石見智翠館では高校通算21本塁打を記録し、3年夏は島根県大会準優勝。2018年ドラフト5位でソフトバンクに入団した。ソフトバンク時代の5年間で1軍出場なしも、23年現役ドラフトで日本ハム移籍。24年交流戦MVP、オールスター初選出。25年3月の侍ジャパン強化試合で初選出され、オランダ代表戦で先頭打者本塁打を放った。

「あの頃の5年間を忘れないために」

今年も新調した水谷のブラウンカラーのグラブ。その手のひら部分には「092」の数字が刻まれている。福岡市の市外局番だ。現役ドラフトでソフトバンクから加入1年目の24年以降、グラブを新調しても必ずこの数字を刺繍してきた。

「たかが市外局番かもしれないですけど、僕にとって福岡という街は育ててもらった街であり、苦しい思い出の街でもある。あの5年間がなければ絶対に今はない。それだけは断言できます」

北の大地で一気に覚醒を遂げた水谷。移籍1年目の24年の交流戦で歴代最高打率.438をマークしてMVPを獲得。昨季はプロ7年目で自身初の2桁となる12本塁打を放った。

金髪を高い位置で束ねた「パイナップルヘアー」など、個性的なキャラクターでもファンに愛される人気選手となったが、「あの頃の5年間を忘れないために」と、グラブにその数字を刻み続けている。

石見智翠館から18年ドラフト5位でソフトバンク入団。未来の主砲候補として期待されたが、入団から5年間で1度も1軍出場はなかった。

「不安ではありましたね。このまま終わるんじゃないかって。入団前に自分が思い描いていたプロ野球の世界でのイメージに全く乗っかっていなかった5年間でした」

「辞めたい気持ちにもなりました」

12球団トップクラスの戦力層を誇るソフトバンクでは、2軍でも結果が求められた。2打席連続三振で交代、場合によっては3軍降格を告げられることも珍しくない。その中で水谷がたどり着いたのは「三振しない打ち方」だった。

当時の水谷は「それが生きる道だと思っていた」と振り返る。しかし三振を恐れるあまり、打席では極端に小さく構えるようになっていた。

「あの頃は、よく他チームの選手からも『小さく構えすぎだろ』と言われていました。当時はそんなつもりはなくて、『大きく構えている方でしょ！』と思っていたんです。でも、今見ると本当に小さく構えている。魅力のない選手だったと思います」

ファームでくすぶった5年間。野球を辞めようと思った時期もあったという。

「今年もダメだったか、と毎年考えていると本当に自信が無くなってくる。年数だけが重なって、現在地は変わらない。目に見える変化がないので、自分が思い描く大きな目標に近づいているのか分からない。そう考えていたら、本当に辞めたい気持ちにもなりました」

転機となったのが、日本ハムの佐藤友亮2軍打撃コーチ（当時）との出会いだった。2軍スタートだった移籍1年目の24年春季キャンプ。キャンプイン前日、1・2軍合同ミーティングに参加するため1軍キャンプ地の沖縄・名護へ向かうバスの中でのことだ。水谷の隣に座っていた後輩に向かい、佐藤コーチが冗談交じりにこう言った。

「お前よりすごいバッターだぞ」

当時、移籍直後の水谷は佐藤コーチの名前すら知らなかった。「コーチなのかも分からなかった」と振り返る。それでも、水谷の持つ可能性を真っ先に見抜いていたのが佐藤コーチだった。キャンプが数日過ぎた紅白戦前日。フリー打撃で詰まった打球が多かった水谷に、佐藤コーチはこう声を掛けた。

「この人を信じてみよう」「交代させられるトラウマがあった」

「俺なら3日で治せる」

水谷は当初、「何を言ってんや」と思ったという。だが、佐藤コーチの指導内容はソフトバンク時代に打撃の基礎を学んだコーチの助言とどこか似ていた。半信半疑ながらも素直に受け入れると、直後の紅白戦で本塁打を放つ。佐藤コーチは笑いながら言った。

「ほら言っただろ？まだ半日しか経ってないぞ。あと2日半あるな」

その言葉を聞いた瞬間、水谷は直感的に思った。

「この人を信じてみよう」

そこからマンツーマン指導が始まった。タイミングの取り方や打席での考え方、試合後にはLINEでの「反省会」が日課となった。ソフトバンク時代、ファームでの4本塁打がキャリアハイだった水谷に対し、佐藤コーチは「自分が思っている以上にホームランバッターだよ」と、声をかけ続けてくれた。水谷本人以上に、その可能性を信じてくれたのが佐藤コーチだった。

「友亮さんに出会っていなければ、今もソフトバンク時代と同じことをやっていたと思います。バットに当てないと、交代させられるトラウマがあったので。一番の売りは打撃だったのにそれを自分から消していた。本当に出会っていなければ、確実に今はないですよね」

今では球場を見渡せば、水谷のユニホームを着用するファンの姿が目に入る。ソフトバンク時代は想像もしていなかった光景だ。それでも水谷は言う。

「どれだけ知名度が上がっても、どれだけお金を稼いでも、どれだけ選手として評価されても僕はエリート街道をたどってきたわけではない。そこは芯としてブレてはいけないと思っています」

胸に、そしてグラブに刻んだ「092」の思いを忘れることなく、水谷は今季も北の大地でバットを振り続ける。

（取材・文：正道駿介）

【了】