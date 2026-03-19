大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、キム・ヘソン内野手が開幕二塁レギュラーの有力候補と目されている。同選手は先日WBCの戦いを終えチームに戻ったが、デーブ・ロバーツ監督は打撃の状態が少し落ちているのではと不安視しているようだ。米メディア『ニューヨークポスト』が報じた。

キムは韓国代表の一員としてWBCでは4試合に出場したが、打率.083、1本、3打点とほとんど結果を残せず。また、1次ラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦で左手を負傷するアクシデントにも見舞われている。

同メディアは「ドジャースのキャンプに戻った後、彼はスイングにいくつかの不備があったことが原因だと感じた」としつつ、「ビデオをいくつか見直したところ、離脱前と比べていくつかの変化があることに気づいた。試合ごとに調子の波があったので、そうした点に集中して、動きを滑らかにできるように努めている」というキムのコメントを紹介。

一方、ロバーツ監督は「今のところ、彼のスイングのリズムが合っていないようだ。ロースターに名を連ねることは当然のことだが、彼は打席で自信を持ってプレーし、結果を出せる状態にならなければならない。アレックス・フリーランド内野手についても同じことが言える。少なくとも、まだ解決策を見つける時間は残されている」と述べているという。

【関連記事】

【了】