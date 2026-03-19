スシローがこの春、甘くてチャーミングなチャレンジを試みる。

東京・渋谷で3月18日、回転寿司チェーン「スシロー」が展開するスイーツブランド「スシローカフェ部」の新商品発表会が開催された。今回の主役は、スシローが新たに提案する「フラッペシリーズ」である。

会場には「“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長」に就任した原宿系動画クリエイターのしなこさんも登場。春休みを前に、新フラッペシリーズとコラボフラッペの魅力が語られた。

しなこ監修「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」新登場!

3月18日より発売されるフラッペ第1弾は「飲むストロベリッぺ」と「飲むバニラッぺ」の2種類。発表会で登壇したパティシエの内平愛理さんは、スシローのフラッペは「機械化せずに、お客様ご自身で混ぜていただけるのが一番のポイント」だと話す。

「混ぜて生み出される絶妙なムラが重要で、氷の粒感がある部分やソースが濃厚な部分、牛乳のミルキーな部分など、一口ごとに変わるグラデーションを最後まで飽きずに楽しんでいただけます」(内平さん)

特に果肉感にはこだわったそうで、「お客様が優しく混ぜることで果肉を潰しすぎず、口の中で弾けるようなフレッシュな食感をダイレクトに味わっていただけるように工夫しました。お寿司を食べた後でも最後まで美味しく召し上がっていただけるサイズ感になっています」と自信を覗かせた。

続いて、4月8日から発売される第2弾商品「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」の開発を担当したパティシエの作田潤一さんが登壇。この商品は、中高生や子どもたちから絶大な支持を得る動画クリエイター・しなこさんが監修を務めた。

作田さんは「よりたくさんのお客様にスシローのこだわりスイーツを知っていただく機会になると楽しみにしていました。しなこさんと一緒に、見た目も味も納得のいくまで調整を重ねました」と開発の舞台裏を明かした。

その後、鮮やかな衣装に身を包んだしなこさんが、「“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長」として登場。今回のコラボについて、その喜びを爆発させた。

「(コラボが決まったときは)夢みたいだと思って、めちゃめちゃ“うれしなこ”でした。幼い頃に住んでいた家の近くにスシローがあって、家族で通っていたので、本当に光栄です。お寿司の後に飲むスイーツって最高だなって自分でも思っていたので、たくさんの方に愛されるフラッペを作りたいなと思って頑張りました」(しなこさん)

しなこさんが監修した「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」は、まさに彼女の世界観を凝縮したような仕上がりとなっている。

「味はもちろんですが、特に見た目にこだわりました。私のスイーツはビビッドなカラーが人気なので、ネオンピンクのアイスをベースに、イメージカラーである紫のブルーベリーソースを合わせました。カラフルなシュガーボールも散りばめて、ポップな仕立てにしています。サクサクした食感もあって、見た目も食感も楽しいフラッペになりました」(しなこさん)

さらに、「混ぜる瞬間が一番ワクワクするポイント。ゆっくり混ぜると色のグラデーションがついて、動画映えもします。混ぜ混ぜタイムをみんなで動画に残して、思い出にしてほしいです」と、動画クリエイターらしい視点で魅力をアピールした。

フラッペシリーズ全3種類を実食してみた!

発表会後、メディア向けの試食会も実施された。それぞれ食べ比べてみたが、どれも個性が際立っているうえに、見た目も味もハイクオリティだった!

「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」(しなこ監修)

やはり3種類のなかで最も華やかなのが「飲むブルーベリーヨーグルトッペ」。ピンクとパープルの鮮やかなグラデーションがしなこさんご本人の明るいキャラクターを彷彿させる。混ぜる過程も楽しいし、見た目もすごく美しい!

味のほうも抜群で、カラフルなシュガーボールの食感と甘みが絶妙なアクセントになっており、ヨーグルトのさっぱり感と相まって最後まで飽きさせない仕上がりとなっている。さすがしなこさん。大人も子どもも喜ぶ、全方位的に隙のない逸品!

「飲むストロベリッぺ」

いちごの果肉感がしっかりと感じられ、非常にみずみずしく甘酸っぱい。ストロベリーシャーベットとバニラの相性も最高だ。自然な甘さと程よい酸味のバランスに優れ、お寿司を楽しんだ後の締めとしてもぴったり。チャーミングな見た目も春の気分を盛り上げてくれるに違いない。

「飲むバニラッぺ」

牛乳とバニラ風味のシャーベットが組み合わさることで、味が単調にならず奥行きのある甘みを生んでいる。仕上げに加えられたコンデンスミルクが濃厚なコクをプラス。果物を使っていない分、ミルキーな旨味をピュアに堪能できる。濃厚ながらも後味はフラッペらしく、爽やかな一杯だ。

サイズ感も程よく、お寿司で満腹状態でも“別腹”がちゃんと成立する。そんなちょうど良さも備えたフラッペシリーズ。どれも間違いない美味しさなので、ぜひこの春、全種類コンプリートしてみて!