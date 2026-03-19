アルゼンチンサッカー協会（AFA）は18日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表メンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026で連覇を目指すアルゼンチン代表は、南米予選を12勝2分4敗の首位で通過し、14大会連続19回目の本大会出場を決めた。コパ・アメリカ王者として臨む予定だったEURO王者スペイン代表とのフィナリッシマが中東情勢の悪化を受けて中止となった中、現地時間31日にはグアテマラ代表との国際親善試合を実施予定。アルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と対戦するワールドカップ本大会に向けた強化を図る。

リオネル・スカローニ監督はリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）をはじめ、エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）やアレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）、エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）ら主力を順当に選出。盤石のメンバーでグアテマラ戦へ臨む。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）

ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）

フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

▼DF

ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）

クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）

マルコス・セネシ（ボーンマス／イングランド）

ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）

トマス・パラシオス（エストゥディアンテス）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）

ガブリエル・ロジャス（ラシン・クラブ）

マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）

▼MF

レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）

マクシモ・ペローネ（コモ／イタリア）

アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール／イングランド）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）

バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）

エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）

▼FW

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）

ニコラス・パス（コモ／イタリア）

ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ／ポルトガル）

ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）