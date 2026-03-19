「富士山は“日の入り30分前”が最高!?」「山頂のカップラーメンは格別…？」リスナーが語る「富士山」体験記

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ「富士山の日案件 ～あの時も富士山はきれいだった～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆富士山の見どころは“夕暮れ時”

今、妹が静岡県富士市に住んでいるのでオススメを聞いたら「日の入り30分前の富士山がめちゃめちゃいい」とのことで、夕日が富士山を照らし、山肌のゴツゴツしたところもはっきり見えて、とてもきれいだそうです。外国人がいつも昼間に来て富士山の写真を撮っていますが、「今じゃないんだよな、夕方なんだな〜」と思っているそうです（笑）（千葉県 50歳 女性）

◆富士山が見えるマンションに引っ越したのに…

12年前、東京都北区のマンションに引っ越したのですが、そこに住む決め手となった最大の理由が「ベランダから富士山が見えること」でした。ただ、見えると言っても、ベランダから少し身を乗り出して右を向くとギリギリ見える程度で、目の前に広がっているわけではありません。それでも“富士山が見える”ということがうれしかったのです。

しかし、その1年後、ちょうど富士山が見える位置に重なるように大型マンションが建ちました……。結局、そのマンションには2年しか住まず、その後、富士山の見えるマンションには出会えていませんが、移動や観光で富士山が見えると「久しぶり！」という気持ちになります（笑）（千葉県 38歳 男性）

◆“学生最後の年”に富士山登頂

昨年の夏“学生最後の年にやりたいことリスト”の1位にしていた「富士山に登る」を実行しました！ 一緒に登ってくれる人に声をかけたところ6人目でようやく決まり、2週間後に勢いで挑戦。

登山開始20分で友人の靴が壊れるというハプニングがありましたが、なんとか山頂に到達！ ご来光は本当にきれいで、1,000円のカップラーメンも格別……と言いたいところですが、正直、地上で食べたほうがおいしかったです（笑）。

当日は雨が降ったり、雷が鳴ったりで、つらくて大変でしたが、それでも山頂で見た星空とご来光は特別です。あの日の富士山は、あっという間で、はかなくて……まるで学生生活のようでした（埼玉県 22歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co