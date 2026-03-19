チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが18日に行われ、バルセロナ（スペイン）とニューカッスル（イングランド）が対戦した。

今大会、バルセロナはリーグフェーズでスタートダッシュこそ失敗したものの、最終的には5勝1分2敗の成績で勝ち点「16」を積み上げ、5位でラウンド16ストレートイン。対するニューカッスルは、リーグフェーズを12位で終えると、決勝トーナメントプレーオフではカラバフ（アゼルバイジャン）を2戦合計9－3で粉砕し、ラウンド16までたどり着いた。

両者は今大会のリーグフェーズ開幕戦でも対戦しており、当時はアウェイチームのバルセロナが、マーカス・ラッシュフォードの2発で2－1と勝利していた。当時と同じ会場の『セント・ジェームズ・パーク』で今月10日に行われたファーストレグは、ニューカッスルが試合を優勢に進め、終盤に入った86分にハーヴィー・バーンズが値千金の先制弾。しかしながら、バルセロナは後半アディショナルタイムの“ラストプレー”でラミン・ヤマルがPKを沈め、1－1でセカンドレグを迎えることとなった。

試合は序盤の6分に動く。バルセロナはピッチ中央付近でボールを引き出したヤマルが、見事なターンで前を向いたところから、一気にゴール方向へのギアを上げる。ハフィーニャへのパスは流れたものの、サポートしたフェルミン・ロペスがボックス右から折り返すと、最後はハフィーニャが左足でコースを狙って流し込み、ホームチームが幸先良く先手を取った。

だが、ニューカッスルも簡単には引き下がらない。15分、ハーヴィー・バーンズとのパス交換で左サイドを破ったルイス・ホールが、グラウンダーでアーリークロスを送ると、最後はゴール前に走り込んだアンソニー・エランガが冷静にゴールネットを揺らす。これで試合を振り出しに戻した。

直後の18分にはバルセロナが突き放す。ハフィーニャの蹴ったキックをジェラール・マルティンが頭で折り返し、最後はフリーになったマルク・ベルナルが押し込む。これでホームチームが再び勢いに乗るかと思われるも、ニューカッスルは28分、敵陣でホールがヤマルのヒールパスを引っ掛けると、パスを受けたバーンズが中央へ折り返し、またもエランガがダイレクトでねじ込む。ニューカッスルは2度のリードを許しながらも、その度に同点に追いついてみせる。

だが、バルセロナはタイスコアでハーフタイムに入ることを許さなかった。前半アディショナルタイム、右サイド大外の位置で前を向いたヤマルが、左足アウトサイドで背後を突くスルーパスを送ると、抜け出したフェルミン・ロペスがボックス右からダイレクトで中央へ折り返す。ファーサイドへ詰めようとしたハフィーニャがキーラン・トリッピアーに倒され、OFR（オンフィールドレビュー）の末にバルセロナにPKが与えられると、ヤマルがゴール右下に強烈なシュートを叩き込んだ。

バルセロナの1点リードで後半へ折り返すと、後半立ち上がりの51分、待ちに待った追加点が生まれる。センターサークル内でパスを受けたハフィーニャが、ダイレクトでスルーパスを送ると、抜け出したフェルミン・ロペスがGKとの1対1を冷静に仕留める。これで、バルセロナはこの試合初めて2点をリードした。

以降もバルセロナは攻撃の手を緩めず、56分にはハフィーニャの蹴った右コーナーキックからロベルト・レヴァンドフスキがヘディングシュートでゴール。そのレヴァンドフスキは続く61分にも、ドリブルで中央を破ったヤマルからのスルーパスを呼び込み、右足で自身この日2点目を奪った。

この日のバルセロナはこのままでは終わらず、72分には敵陣でニューカッスルのビルドアップを詰まらせると、ミスを拾ったハフィーニャがトドメの7点目。ハフィーニャは個人として2ゴール2アシスト、PK獲得、そしてベルナルのゴールの起点となるなど、計6得点に絡む活躍を見せた。

試合はこのままタイムアップ。この結果、バルセロナ3シーズン連続で準々決勝に進出した。ニューカッスルにとって、クラブ史上初となる決勝トーナメントでの挑戦は、ベスト16で幕を閉じた。

準々決勝ファーストレグは2026年4月7日もしくは8日に、セカンドレグは4月14日もしくは15日の開催。バルセロナは、アトレティコ・マドリード（スペイン）vsトッテナム・ホットスパー（イングランド）の勝者と対戦する。

【スコア】

バルセロナ 7－2（2戦合計：8－3） ニューカッスル

【得点者】

1－0 6分 ハフィーニャ（バルセロナ）

1－1 15分 アンソニー・エランガ（ニューカッスル）

2－1 18分 マルク・ベルナル（バルセロナ）

2－2 28分 アンソニー・エランガ（ニューカッスル）

3－2 45＋7分 ラミン・ヤマル（PK／バルセロナ）

4－2 51分 フェルミン・ロペス（バルセロナ）

5－2 56分 ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）

6－2 61分 ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）

7－2 72分 ハフィーニャ（バルセロナ）