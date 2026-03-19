現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月12日に回答があった東京都在住71歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：71歳男性

同居家族構成：本人のみ

住居形態：賃貸

居住地：東京都

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：950万円

現在の預貯金：350万円、リスク資産：400万円

これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月

◆現在受給している年金額（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：6万9308円

老齢厚生年金（厚生年金）：10万5000円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

◆「今後の物価高を考えると年金は不足」

現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。

その理由として「（現役時代の）労働に応じて十分な年金額だが、今後の物価高の影響を考えるとやや不足している」と語っています。

ひと月の支出は「約10万円」とのことですが、年金だけでは「年に1～2回足りない月がある」と回答されています。

◆「スーパーで安売り商品を買い節約」

年金で足りない支出がある場合については「貯蓄から引き出し」で賄っているという投稿者。

年金以外に「動画配信で得る」報酬があるといいます。

年金生活においては「スーパーでは安売り商品を買う、買い物自体の回数を少なくするなどの主婦的処世術を駆使して」節約を心掛けているとのこと。

◆「多くの貯蓄があれば老後生活が安定していた」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「なるべく多く貯蓄していれば、老後生活が安定していた。その意識を積極的に持っておくべきだった」と回答。

今後の生活については「物価高でもろもろの生活支出が増えるため、貯金を切り崩していくのが不安。病気や介護の必要性などが生じたときに資金を賄えるか」と懸念点を話します。

くわえて1人の老後にはやはり寂しさを感じている様子。年金生活の楽しみを挙げるとすれば「スーパーで品定めするくらいしかない」と語られていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

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文＝あるじゃん 編集部