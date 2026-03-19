「まだまだ不器用で迷惑を…」八木莉可子を“変えた”世界的デザイナーの言葉とは

「明日には明日の陽が出るんだから」――その一言が、八木莉可子の心を変えた。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』(21日21:00～)で主人公を演じた八木は、役を通して前向きな考え方を得たと告白。失敗に落ち込んでしまう自身の性格や、誰かを少しでも幸せにしたいという思いなど、作品と向き合うなかで芽生えた変化と、今の仕事観について語った。

八木莉可子

同作は、豊かな色彩かつ、優美なデザインで世界中の女性を魅了した森英恵が、戦後の混乱期、何もないところからデザイナーとして道を切り開いてきた、知られざる青春の半生を描く。会見には、夫・賢を演じた中島裕翔も登壇した。

「この作品で森さんを演じたことで、すごく前向きな気持ちになれました」と晴れ晴れとした表情で語った八木。「作品のなかで森さんは『明日には明日の陽が出るんだから』と言う印象的なセリフがあるんです。私は結構気にしいな性格で、お仕事で失敗をしてしまうと、クヨクヨしてしまうのですが、このセリフを思い出すと『またがんばろう』と前向きになれるんです」と自身の性格にも変化が生じたという。

英恵を演じ、その軸を持った生き方に感銘を受けたそうで、自身の仕事観について「ちょっとでも身の回りの人や、誰かをハッピーに少しでもできたらいいなと思っています」と告白。

続けて「私自身エンターテインメントにたくさん助けられて生きてきたので、それを渡せる立場にいられるのがすごく嬉しいです。私もドラマなどを見てちょっとハッピーな気持ちになったり、悩んでいる時は良い名言をいただいたりするので。普段生きている中でも、まだまだ不器用で迷惑をかけることの方が多いのですが、ちょっとでも誰かにとって良い人でいたり『今日はいい日だったな』と周りの人が思ってくれたらいいなと思いながら、失敗ばかりですが過ごしています」と自身のモットーを明かしていた。

華やかなファッションも魅力となる同作。八木は“50体”もの衣装合わせを行なったそう。実際に森が作った衣装も着用しているといい、「撮影中も汚してしまわないかとドキドキしていました」と振り返った。

また、この日は、森の長男である森顕氏、孫である森泉からコメントが寄せられ、八木や中島の演技を称賛。八木は「嬉しいです。良かったです。ご家族がどう思われるか、すごくドキドキしていたので。『お母さんはこんな人じゃない』とか『英恵さんはこんな人じゃない』と言われたらどうしようと、ずっとドキドキしていたので、すごく良かったです。ホッとしました」と安堵の表情を浮かべていた。