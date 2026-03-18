WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間18日、ベネズエラ代表との決勝戦に2-3で敗れ、2017年大会以来となる王座奪還はならなかった。この結果を受け、同国ファンの多くはマーク・デローサ監督に批判を浴びせているが、野手陣にも大きな責任がありそうだ。米メディア『ヤフースポーツ』が報じた。

今大会のアメリカは決勝まで7試合を戦ったが、投手陣は計23失点と一定の数字をマークした。一方、打線は1次ラウンド初戦・ブラジル戦で15得点、続くイギリス戦で9得点と出だしは良かったが、3戦目以降は5、6、5、2、2と勢いがしぼんでしまった。

同メディアは「アメリカ史上最強ともいえる豪華なロースターを揃えて臨んだが、WBC決勝で2大会連続となる敗北を喫した。決勝ではわずか3安打に終わり、WBC最後の2試合で挙げた得点も4点にとどまった。これは、昨季のMLBで合計382本塁打、1111打点を記録した選手たちが揃う打線としては、期待を大きく下回る結果だった」と指摘。

続けて、「低調な打線について『ユニフォームの背中にある名前を見れば驚きだが、スプリングトレーニングの段階を考えれば驚きではない。それが私の答えだ。正直なところ理由は分からない。こういう短期決戦では調子がいいか悪いか、それだけだと思う』と語ったデローサ監督は、準決勝で勝利した後も、打線が爆発するのをまだ待っていると語っていた。その機会は、さらに3年後まで待たなければならないことになった」と記している。

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