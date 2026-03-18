「ルーキーイヤーの頃の投球」今永昇太、5回途中1失点8奪三振の好投！　ソ…

今永昇太 最新情報
シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手が17日（日本時間18日）、オープン戦のロサンゼルス・エンゼルス戦に登板し、4.2回投げて76球で1安打1失点8奪三振の成績を残し、勝利投手となった。好調を維持していると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。
今永は5回にホームランを打たれたものの、全体的な調子は良かった。
特に球速向上が顕著に表れており、速球は平均92.2マイル（約148.4キロ）で、2025シーズンの90.8マイル（約146.1キロ）から上昇。
スイーパーは82.8マイル（約133.3キロ）、シンカーは89.7マイル（約144.4キロ）、カーブは75.5マイル（約121.5キロ）であり、明らかに球速が上がっている。
昨季は終盤にかけてパフォーマンスが落ち、被本塁打数の多さが目立っていた。
同メディアはその原因について「球速が著しく低下したことが、後半戦の成績が振るわなかった大きな理由の一つ。
そのため、特に速球の球速が昨年より上がっているのは良い兆候だ」と分析している。
これまでの今永のオープン戦を振り返り「今春、彼はルーキーイヤーの頃のような投球を見せている。
速球は切れ味鋭く、スプリットフィンガー・ファストボールは空振りを奪い、直近では最高の登板を果たしていた」と伝えている。
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