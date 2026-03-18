「選出されるべきだった」菊池雄星が開幕投手でないことに疑問の声も？　W…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスが17日（日本時間18日）に2026シーズンの開幕投手を発表したが、菊池雄星投手ではなくホセ・ソリアーノ投手が指名されている。一部のファンはいくつかの理由からその決定に疑問を呈していると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じた。

昨季は菊池が開幕投手を任され、そのシーズンは33登板で178.1回投げて7勝11敗、防御率3.99、174奪三振、WHIP1.42をマークしている。

同メディアは菊池について「被安打数（180）でア・リーグ最多を記録し、24本塁打も許したが、ピンチを切り抜ける能力は際立っていた。

174個の三振を奪ったものの、キャリアワーストとなる74個の四球を与えた」と評価している。

それを踏まえた上で「菊池がソリアーノの代わりに選出されるべきだったと考える人もいる。

2025年のオールスターにエンゼルスから唯一選出された投手であり、シーズン前半戦は素晴らしい活躍を見せていたからだ」と説明した。

それでも2年連続で開幕投手にならなかったのは、侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加していた影響が大きいようだ。

菊池がオープン戦に出場できない一方で、ソリアーノはエンゼルスに残り、オープン戦4試合に登板して8.2回投げ、9安打10奪三振7失点の成績を残している。

グレイソン・ロドリゲス投手も開幕投手候補の一人だったが、制球難に苦しみ、期待通りの活躍を見せることができていない。

同メディアは「実際のところ、春先の調整段階での不安定な登板内容も、球団がロドリゲスではなくソリアーノを起用する決断に影響した可能性がある。

ソリアーノも結果を残せているとは言えないが、ロドリゲスの方がより深刻だ。

一方、菊池はWBCに参加し、敗退後にチームに戻ってからはシーズン開幕に向けて調整を進める必要がある」との見解を示している。

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