侍ジャパン 最新情報

侍ジャパンのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退を受け、井端弘和監督が退任を表明した。大会前には優勝候補だと見られていた侍ジャパンの敗退には衝撃が走り、メンバー選出について厳しい声もある。米メディア『ザ・スプン』のアンドリュー・ゴールド記者が言及した。

準々決勝のベネズエラ戦では3回までに5-2とリードし、順調に勝ち上がるかに思われた。しかしその後、ベネズエラに反撃を許し、6回には3ラン本塁打で逆転されるなど、一気に流れを失った。

日本は過去5大会で3度の優勝を誇る強豪であり、今大会も優勝候補の一角と見られていた。大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁し、1次ラウンドも無敗で突破していたが、最終的に準々決勝で姿を消す結果となっている。

期待されていた大谷はベネズエラ戦の初回に先頭打者本塁打を放つなど存在感を示したが、打線は終盤に得点できず、連覇には届かなかった。

予想外の敗退を喫した侍ジャパンについてゴールド氏は「MLB所属の今永昇太投手、佐々木朗希投手、千賀滉大投手らは出場せず、侍ジャパンはロサンゼルス・ドジャースのエース・山本を除けば投手陣が手薄な状況だった」と言及した。

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