日米で圧倒的な実績を残したスーパースターは、現在ヤンキースのGM特別アドバイザーを務める。指導経験は限定的ながら、国際舞台でのカリスマ性は大きな魅力だ。［1/6ページ］

スター性抜群の有力候補

松井秀喜

[caption id="attachment_255649" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの松井秀喜臨時コーチ（写真：産経新聞社）[/caption]

次期監督の有力候補に挙がっているのが、現在ニューヨーク・ヤンキースのGM特別アドバイザーを務める松井秀喜だ。

星稜高から1992年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。長嶋茂雄監督の下、高卒1年目から2桁本塁打をマークするなど、早くから主軸打者に定着した。

2002年には打率.334、50本塁打、107打点、出塁率.461の成績で打撃3冠（本塁打・打点・出塁率）を戴冠。

同年オフにメジャー挑戦を表明し、ヤンキースに移籍。メジャー2年目の2004年には打率.298、31本塁打、108打点の好成績をおさめた。

2009年には日本人史上初となるワールドシリーズMVPを受賞。日米で圧倒的な実績を残し、2012年限りで現役を退いた。

監督経験はないものの、引退後は春季キャンプの臨時コーチやGM特別アドバイザーなど、さまざまな活動に取り組んできた。

さらに、今年2月には侍ジャパンの宮崎合宿を訪問。メジャーリーグの一線で活躍してきたスターに監督就任のオファーが舞い込む可能性がありそうだ。

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