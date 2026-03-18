知らないうちに「運」を逃してる？「春分の日」前に「やってはいけない5つのこと」とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「『春分の日（3月20日）』前に『やってはいけない5つのこと』チェックリスト」を紹介します。3月20日の「春分の日」は、昼と夜の長さがほぼ等しくなり、陰陽のバランスが整う節目の日。占星術の世界では「宇宙元旦」とも呼ばれ、ここから1年の本格的な運気が動き出すと言われています。しかし、大きな転換点の前には、決まって「デトックス（浄化）」が起こるもの。今の時期に「やってはいけないこと」を抱え込んでいると、せっかくの新しい波に乗り遅れてしまうかもしれません。「最近、なんだか体がだるい」「トラブルが続くな……」と感じている方は、以下のチェックリストで自分の行動を振り返ってみましょう。春分前は、古いエネルギーが最も溜まりやすい時期と言われています。特にクローゼットの奥に眠る「数年着ていない服」や、使い道のない「紙類」は、運気の流れを止める大きな原因に。→【対策】1日1箇所でOK！「1年以上触れていないもの」に感謝して別れを告げましょう。宇宙元旦を前に、潜在意識は非常に敏感になっています。この時期に発した言葉は、これから1年のセルフイメージを決定づけてしまいがち。→【対策】謙遜のつもりでも「自分なんて」は封印。「これからどうなりたいか」を主語にするよう意識してみてください。春分前後は、体調を崩しやすい「好転反応」が起こりやすい時期と言われています。ここで無理をしてエネルギーを枯渇させてしまうと、肝心の春分当日に動けなくなってしまいます。→【対策】今は「攻め」ではなく「守り」の時。いつもより30分早く寝る、湯船に浸かるなど、体を慈しむ時間を最優先に。腐れ縁や、会った後にどっと疲れる相手との無理な付き合い。これらはあなたに疲労感やストレスを与え、エネルギーを奪う“エナジーバンパイア”化している可能性があります。→【対策】誘いを断る勇気を持ちましょう。隙間を作らなければ、新しい素敵な出会いは入ってきません。「今のままでいい」という守りの姿勢は、変化の激しい春の運気とは相性が良くありません。停滞は衰退と同じ、という意識を持つことが大切です。→【対策】小さなことで構いません。「新しい靴を下ろす」「通ったことのない道を通る」など、変化を自ら作り出しましょう。春分前は、古い自分を脱ぎ捨てるための“脱皮”の期間。もし今、何らかの不調を感じているなら、それは「もっと身軽になりなさい」という運命からのサインかもしれません。このチェックリストを参考に、心と環境の余白を作ってみてください。空いたスペースに新しい幸運が舞い込んでくるかもしれません。