侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに敗れた侍ジャパンについて、海外メディアが厳しい分析を行っている。大谷翔平選手らを擁していた侍ジャパンの敗戦の衝撃は大きいようだ。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。

日本はベネズエラに5-8で敗れ敗退。この結果により、WBC創設以来初めて準決勝進出を逃す大会となった。試合後には、大谷も悔しさをにじませていた。

これまでの日本は機動力や小技、堅実な守備を武器としてきたが、今大会では長打重視の攻撃を優先し、スモールベースボールがほとんど見られなかった。その上、大谷、鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手という3人の日本人メジャーリーガーに続く打者が十分ではなく、出塁や進塁打で好機を広げる打者が少なかった。

さらに、守備面でも本来の強みを犠牲にした布陣だったと指摘されている。井端弘和監督は鈴木を中堅手で起用したが、これはシカゴ・カブスの4年間で一度しか守っていないポジションだった。

今回の侍ジャパンの敗退を受けてヘルナンデス氏は「彼らは、国際野球界のNo.1を取り戻すために、時代に合わせて変わらないといけない。しかし、相手のやり方に合わせるわけにはいかない。かつて、他国との差をつけていた特徴を失ってはならない」と言及した。

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