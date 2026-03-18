WBC2026 侍ジャパン 最新情報

「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、各国で多くの選手の活躍が光った反面、国際大会の難しさを痛感した選手も少なくない。ここでは、今大会で本来の実力を発揮できなかった選手を紹介する。［1/6ページ］

投手：伊藤大海（日本）

[caption id="attachment_255881" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの伊藤大海（写真：Getty Images）[/caption]

2試合登板（4回）、0勝1敗、7奪三振、防御率11.25

昨季は自身初の沢村賞を獲得するなど、NPBトップクラスの実績を残し、侍ジャパン投手陣の中心を担った伊藤大海。だが、今大会は悔しい経験を味わった。

1次ラウンドの韓国戦では、2番手としてマウンドに上がったが、キム・ヘソンに2ラン本塁打を被弾。

しかし、その後は持ち直して3回6奪三振2失点にまとめた。

準々決勝のベネズエラ戦では、1点リードの6回から登板したが、連打を浴びた後にウィルヤー・アブレイユに逆転の3ラン本塁打を献上。同戦の敗戦投手となった。

今大会では思うような投球ができなかったが、すでにNPBではエース級の存在。次回大会以降のリベンジに期待したいところだ。

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「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、各国で多くの選手の活躍が光った反面、国際大会の難しさを痛感した選手も少なくない。ここでは、今大会で本来の実力を発揮できなかった選手を紹介する。［2/6ページ］

捕手：カル・ローリー（アメリカ）

[caption id="attachment_255882" align="aligncenter" width="530"] WBCアメリカ代表のカル・ローリー（写真：Getty Images）[/caption]

3試合出場、打率.000（9打数0安打）、1打点、OPS.357

昨季は捕手のシーズン最多本塁打記録を更新する60本塁打を放ち、打撃2冠（本塁打・打点）に輝いたカル・ローリー。アメリカ代表の中軸として期待されたが、今大会は快音が響かなかった。

1次ラウンド初戦のブラジル戦では「6番・捕手」で先発出場し、押し出し四球を選んで打点を挙げたが、3打数無安打。

その後はウィル・スミスとの併用起用となり、メキシコ戦では3打数3三振と状態が上がらなかった。

準決勝と決勝戦ではスタメンを外れたローリー。今大会は3試合の出場で9打数ノーヒットと本来の実力を発揮できなかった。

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「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、各国で多くの選手の活躍が光った反面、国際大会の難しさを痛感した選手も少なくない。ここでは、今大会で本来の実力を発揮できなかった選手を紹介する。［3/6ページ］

一塁手：エマヌエル・リベラ（プエルトリコ）

[caption id="attachment_255883" align="aligncenter" width="530"] WBCプエルトリコ代表のエマヌエル・リベラ（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.188（16打数3安打）、0打点、OPS.485

2021年にカンザスシティ・ロイヤルズでメジャーデビューし、通算22本塁打の実績を持つエマヌエル・リベラ。プエルトリコ代表の正一塁手を務めたが、思うような結果を残せなかった。

1次ラウンド初戦のコロンビア戦では、4打数無安打。

パナマ戦ではマルチ安打を記録したが、準々決勝のイタリア戦は5打席でノーヒットに終わった。

今大会は好調を維持できず、打点を挙げることができなかった。

二塁手部門：エドゥアルト・ジュリアン（カナダ）

[caption id="attachment_254524" align="aligncenter" width="530"] WBCカナダ代表のエドゥアルト・ジュリアン（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.158（19打数3安打）、0打点、OPS.515

6度目のWBC出場で、初の1次ラウンド突破を果たしたカナダ。だが、正二塁手のエドゥアルト・ジュリアンは、打撃不振に苦しんだ。

初戦のコロンビア戦から「1番・二塁」でスタメン起用されるも、2戦連続でノーヒット。

3戦目のプエルトリコ戦でようやく安打を放ったが、続くキューバ戦からは9番打者に降格した。

準々決勝・アメリカ戦では、2度出塁したが、得点には絡めず。2023年シーズンにはメジャーリーグで16本塁打をマークした実力者だが、最終的に打率.158と低調な数字に終わった。

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三塁手：アレックス・ブレグマン（アメリカ）

[caption id="attachment_255884" align="aligncenter" width="530"] WBCアメリカ代表のアレックス・ブレグマン（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.143（14打数2安打）、4打点、OPS.578

アメリカ代表の正三塁手として起用されたが、いまひとつ状態が上がらなかったのが、アレックス・ブレグマンだ。

1次ラウンド初戦のブラジル戦では、5つの四死球を選び5出塁。

イギリス戦では2本の犠牲フライを記録するなど、最低限の役割を果たしたが、なかなか快音が響かなかった。

準決勝のドミニカ共和国戦は、ガナー・ヘンダーソンにスタメンの座を譲り、ベネズエラ代表との決勝戦では「5番・三塁」で出場するも、3打席無安打。

最終回には代打が送られ、不完全燃焼の形で大会を終えることになった。

遊撃手：キム・ジュウォン（韓国）

[caption id="attachment_255885" align="aligncenter" width="530"] WBC韓国代表のキム・ジュウォン（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.188（16打数3安打）、1打点、OPS.423

昨季はKBOでトップクラスの成績を残し、今大会は韓国代表の正遊撃手を任されたキム・ジュウォンも、打撃の状態が上がらなかった。

1次ラウンドの初戦・チェコ戦では、大会初打席で安打を記録。2戦目の日本戦では適時打を放つなど、幸先の良いスタートを切った。

しかし、以降は当たりが止まり、準々決勝ラウンドのドミニカ共和国戦では2打席2三振。

大会では17打席に立って8三振と課題が露呈したが、現在23歳と今後の成長が楽しみな存在だ。

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外野手部門：近藤健介（日本）

[caption id="attachment_244569" align="aligncenter" width="530"] 日本代表の近藤健介（写真：Getty images）[/caption]

4試合出場、打率.000（13打数0安打）、0本塁打、0打点、OPS.071

前回大会では打率.346（26打数9安打）、1本塁打、5打点の活躍を見せた近藤健介。国際大会でも結果を残してきた強打者だが、今大会はまさかの不振に苦しんだ。

チャイニーズ・タイペイ代表との1次ラウンド初戦から「2番・右翼」で起用されたが、引っ張り方向のゴロを連発するなど、らしくない打席が続いた近藤。

3番打者として先発出場したオーストラリア戦でも4打数無安打に終わり、8回には代打が送られた。

準々決勝のベネズエラ戦ではベンチスタート。9回に代打で出場したが、見逃し三振に倒れた。

最終的に13打数ノーヒットと厳しい結果に終わったが、今大会の成績が本来の姿ではないことは誰もが認めるところであり、次回大会以降のリベンジに期待がかかる。

外野手部門：ロエル・サントス（キューバ）

[caption id="attachment_254528" align="aligncenter" width="530"] WBCキューバ代表のロエル・サントス（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.091（11打数1安打）、OPS.377

2017年には千葉ロッテマリーンズでプレーし、“走り打ち”でも知られるロエル・サントス。過去2大会は打率3割超を記録していたが、今大会は思うようなパフォーマンスを発揮できなかった。

38歳のベテランながら、キューバ代表のリードオフマンとして起用されたサントス。1次ラウンド初戦のパナマ戦からスタメン出場したが、ヒットは放てず。

4戦目のカナダ戦は9番での先発出場となり、第3打席でようやく初安打を記録したが、得点に絡むことができなかった。

キューバは初めて1次ラウンド敗退となるなど、大きな転換点を迎えることになった。

外野手部門：エリオット・ラモス（プエルトリコ）

[caption id="attachment_254527" align="aligncenter" width="530"] WBCプエルトリコ代表のエリオット・ラモス（写真：Getty Images）[/caption]

5試合出場、打率.063（16打数1安打）、1打点、OPS.398

メジャーリーグで2年連続20本塁打をマークするエリオット・ラモスだが、プエルトリコ代表として臨んだ今大会は、本来の実力を発揮できなかった。

1次ラウンド初戦のコロンビア戦では2番打者で起用され、3打席目に犠牲フライを記録。しかし、以降の試合も快音がなかなか響かず、1次ラウンドは13打数1安打に終わった。

また、キューバ戦では外野守備での悪送球が失点に直結。守備でも痛恨のミスを喫した。

準々決勝・イタリア戦は6番打者として2つの四球を選ぶも、3打数ノーヒット。チームも6-8で敗れ、ベスト8敗退となった。

今大会は苦しんだが、現在26歳と次回大会もチャンスがあるだけに、リベンジを期待したい。

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「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026」は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。野球日本代表侍ジャパンをはじめ、各国で多くの選手の活躍が光った反面、国際大会の難しさを痛感した選手も少なくない。ここでは、今大会で本来の実力を発揮できなかった選手を紹介する。［6/6ページ］

指名打者：タイラー・ブラック（カナダ）

[caption id="attachment_254725" align="aligncenter" width="530"] WBCカナダ代表のタイラー・ブラック（写真：Getty Images）[/caption]

4試合出場、打率.100（10打数1安打）、2打点、OPS.350

2024年にミルウォーキー・ブルワーズでメジャーデビューしたタイラー・ブラック。オープニングゲームではカナダ代表の4番を託されたが、今大会は低調な結果に終わった。

1次ラウンド初戦のコロンビア戦では「4番・指名打者」でスタメン出場。主軸打者として期待されたが、同ラウンドでは安打を記録することができなかった。

準々決勝・アメリカ戦では待望の初安打を放ったが、4打数1安打1打点3三振という結果に。チームも3-5で敗れ、ベスト8敗退となった。

現在25歳と若く、次回大会以降も代表選出の可能性が高いだけに、リベンジに期待したいところだ。

【了】