WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間18日、ベネズエラ代表との決勝戦に2-3で敗れ、2017年大会以来となる王座奪還はならなかった。同国ファンにとっては受け入れがたい結果になってしまったが、その多くはマーク・デローサ監督の責任だと批判を浴びせているという。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「デローサ監督にとって、今大会は波乱に満ちたものとなった。チームが勝っている時でさえ、ファンや評論家の双方から激しい批判を受けていた。インタビューでタイブレークのルールを正しく理解していないような発言をしたことや、意図が見えない不可解なスタメン起用など、数々の疑問が投げかけられた。結局のところ、総額3億ドルを超える戦力を擁したチームで優勝する以外に、彼が批判を黙らせる方法はなかったのかもしれない」と言及。

続けて、「試合を決定づける最後の三振が奪われる前から、既にSNS上では何千人ものファンが、デローサ監督の解任を求める声を上げていた。2028年ロサンゼルス五輪・野球競技まではあと2年あるが、今回のWBCを踏まえると、同監督が再び国際舞台で雪辱の機会を与えられる未来は想像しにくい」と記している。

デローサ監督自身は続投の意思が強いと伝えられているが、世間の心証はお世辞にもいいとはいえないだけに、今後の人事には注目が集まりそうだ。

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