今日の運勢占い3月19日（木）12星座占いランキング第1位は射手座（いて座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2026年3月19日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月19日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！あなたの星座は何位……？心が整っていく日。午前中は手放しを意識することが多くなりそう。午後になると、自分の足元が固まっていく流れに。特に家族や大切な人への小さな気配りが、これからの活力の土台になるでしょう。人が行き交う場所を眺めると◎新しい扉が開く日。午前中は不要になったものを捨てていきましょう。午後から自分をリスタートさせるエネルギーが湧いてきそう。今日感じた直感は大切な指針になるので、しっかり受け取って。深呼吸を心がけると、うまくリセット出来そう。区切りをつけられる日。ぐずぐず引きずっていたことには、今日で終止符を打てそうです。本当に大切な目標が見えてくるので、次への計画を立てましょう。午後はゆっくりご飯を食べると、気持ちが前向きになっていくでしょう。ペースを整えていける日。「こうあるべき」という理想を少し緩めると、仕事も人間関係も驚くほどスムーズに動き出します。完璧より丁寧を意識しましょう。午後は相手との対話を大切にして。自然を使ったものに触ると、自分の軸が整いそう。軽やかに動ける日。お金やモノへの執着を手放すと、新しい豊かさの形が見えてきます。「なくて困るもの」より「あれば嬉しいもの」に意識をシフトすることで、流れがよくなりそう。上半身をグイッと動かすストレッチをすると◎キャリアに新しい風が吹く日。午前中はやり残しの仕上げに集中しましょう。地道な努力が、今日の作業にしっかり反映されます。午後は人とのつながりを意識すると、次の展開のヒントが見つかるはず。意識して階段を使うと、積み重ねが活きてきそう。新しいコミュニケーションが生まれる日。伝えられなかったことや誤解があれば、今日が仕切り直しのチャンスです。午後は身近な人への丁寧な一言が、関係の潤滑油に。シンプルな言葉ほど、相手に届きます。自宅を片付けると、心に余裕が生まれます。誠実さが評価につながる日。午前中は新しい視点を取り入れる流れになりそう。午後の仕事は完璧な結果より、誠実なプロセスを意識して。焦らず自分のペースで判断することが大切です。ハスの花を眺めると、今の立ち位置を見直せるかも。これからを静かに考える日。午前中は本当にやりたいことを、心の中でそっと言葉にしてみて。午後はお金や自分の価値を問い直す流れに。「私に必要なもの」をシンプルに考えると道が開けます。迷ったら空を見上げると◎立ち止まって見直しをする日。なんとなく続けてきた関係や習慣を冷静に棚卸ししましょう。本当に共鳴できる関係性を選ぶことが、これからにつながります。口の中をマッサージすると、先延ばしにしていたことを見直せそう。体調管理に注意が必要な日。無理に進めようとすると、体や気力に影響が出やすいときです。頑張るよりも、整えることを意識して。健康に関わることは、しっかり調べてから判断するのが安心です。香りの良いものを食べると◎自分の軸を確かめる日。相手への思いやりが、いつの間にか自分を消す行為になっていないか見直して。今日は少しだけ、自分の気持ちも大切にしてあげましょう。ボディクリームやハンドクリームで、身体をケアしてあげると運気アップ。今日は魚座の新月。長かった迷いやモヤモヤに、ようやく区切りが訪れます。世の中も大きく変動していきますから、身を守りつつ振り回されないことが大切です。今日感じた気づきは、小さくてもいいから言葉にしておきましょう。不安には備えを。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4