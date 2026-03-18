Rama Panteraが初EPリリース、Daichi Yamamotoが客演に参加

Rama Panteraが、初のEP『SHARNGA : Before the Arrow Flies』を、Daichi Yamamotoが代表を務めるレーベル・Andlessからのリリースした。

同作には先行シングル「On & On」を含む全6曲を収録。客演にはDaichi Yamamotoが参加し、プロデュースにはDJ Mitsu The Beats、DJ SCRATCH NICE、METらが名を連ねる。幅広いビートスタイルを自在に乗りこなす確かなラップスキルと、力強さと等身大の遊び心を併せ持つリリックがRama Panteraの特徴。今この瞬間にしか歌えない心境や小さな葛藤を、背伸びすることなく率直な言葉で描き出し、情緒的で耳に残るフレーズとして響かせる。

Rama Panteraは、自身での精力的な楽曲制作やリリース活動を重ねながら、Daichi Yamamotoのアルバム『Box Of Summer』収録曲「Summertime Freestyle25 Feat. Rama Pantera」への参加やワンマンツアーでの客演などを通じて活動の幅を広げてきた。また、POP YOURS 2026のNEW COMER SHOT LIVEにも選出されるなど、シーンの中で存在感を高めている。そんな彼が放つ初のEP『SHARNGA : Before the Arrow Flies』は、現在地を刻み込むと同時に、これからの動きを予感させる作品となっている。

また、3月22日（日）には大阪の梅田CLUB QUATTROにてAndless初となるショーケースイベント「Andless PRE-RELEASE PARTY」を開催。今回リリースしたEPに収録されている楽曲も披露される。本イベントにはRama Panteraの他、国内屈指のトークボックスプレイヤー・Kzyboost、Daichi Yamamoto「Newtone」「夜中の爪」「メルセデス」などを手がけるプロデューサー/ビートメーカー・4LONらが出演。今回のイベントでは、23歳以下を対象にしたU-23チケットを2000円にて販売。より多くの人にライブ体験を開く形での開催となる。

＜リリース情報＞

Rama Pantera

『SHARNGA : Before the Arrow Flies』

配信中

https://linkco.re/VrvZDsux

=収録曲=

1. TwentyWhat

2. Angry

3. 赤ペン

4. Game Over

5. On My Way

6. On & On

＜ライブ情報＞

Andless PRE-RELEASE PARTY

2026年3月22日（日）梅田CLUB QUATTRO

出演：Kzyboost / Rama Pantera / 4LON

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：

ADV ¥4000（WITHOUT DRINK）

U-23 ¥2000（WITHOUT DRINK）

問い合わせ：Andless（live@andless.net）

https://eplus.jp/andless/

注意事項

※U-23チケットは23歳までのお客様がご購入いただけます。

※U-23チケットをご購入のお客様は、当日受付にて年齢確認のため顔写真付きの身分証（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、学生証などの公的身分証明書）をご提示ください（コピー可）。ご提示いただけない場合は、U-23チケットと通常料金との差額をお支払いいただきます。