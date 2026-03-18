WBCイタリア代表 最新情報

WBCは日本時間18日に決勝が行われ、アメリカ代表を3-2で破ったベネズエラ代表が初優勝を果たした。試合を決める1点を記録したのは主砲のエウヘニオ・スアレス内野手だったが、他のチームメイトたちよりも溢れ出るものがあったのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スアレスは2-2と両チーム同点で迎えた9回表、無死一塁の場面で第4打席に入る。ここまでは3打数無安打、2三振といいところがなかったが、一走の盗塁で無死二塁となった後、フルカウントから投じられた7球目を強振。打球は左中間方向へ落ちる勝ち越し、およびに決勝のタイムリー二塁打となった。

同メディアは「チームメイトたちがダグアウトから飛び出して跳びはねながら喜びを爆発させる中、スアレスは感情をにじませながら、ベネズエラの国旗を肩にかけてダグアウトを後にした。そして地面にひざまずき、両手で祖国の旗を頭上に掲げた。彼はこの歴史的な瞬間を、祖国のためにしっかりと嚙み締めていた」と言及。

続けて、「このチームは本当に素晴らしい。ここではみんな家族だから、情熱と愛を持ってプレーする。ユニフォームを通して祖国を感じているし、目の前に国を背負っている感覚がある。だからこそ、これは選手としても、人としても、そしてベネズエラ人としても大きな意味を持つんだ。今、僕たちはチャンピオンだ」というスアレスのコメントを伝えている。

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