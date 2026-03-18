鎌倉駅西口から市役所通りを銭洗弁財天や佐助稲荷神社方面へ。徒歩約8分ほど歩くと、「甘味処こまめ」があります。

今回は実際にお店を訪れてきましたので、その様子をお届けします。

どこか懐かしさを感じる、凛とした佇まい

閑静な住宅街に佇む「甘味処こまめ」。入口へと続く石畳の小道が、訪れる人を日常から少しだけ切り離してくれるようです。

赤い暖簾をくぐり、引き戸を開けた先の店内には木のぬくもりとモダンなタイルが調和した、落ち着いた空間が広がっています。

よく見ると、それぞれのテーブルには小さな一輪挿しが添えられており、さりげない心遣いにほっとします。

手仕事のぬくもりを感じるメニュー

席に着くと渡されるメニュー表も、このお店の魅力のひとつ。

実はすべて手作りなのだそうです。表紙は店主のお姉さまが制作し、中のイラストや文字は店主がすべて手書きで仕上げているとのこと。

ページをめくるたびにワクワクするような、温もりのあるデザインが印象的でした。

看板メニューはオリジナルの黒寒天「黒かん」

もともとお米と豆が好きだったという店主。2007年にこの場所で甘味処を開店しました。

当初は一般的な寒天を提供していましたが、店主がもともと生姜好きだったこともあり、開店から半年ほど経った頃に新しい寒天の開発をスタート。

さまざまな試作を重ねて誕生したのが、オリジナルの黒い寒天「黒かん」です。

天草を煮出したあと、黒糖と生姜を加えて固め、ひとつひとつ丁寧に割いて作ります。一般的な四角い寒天とは違う形状なのも特徴です。

これはシロップが絡みやすくするため。四角い寒天は蜜なら絡みますが、さらりとしたシロップでは絡みにくいのだそうです。

現在は、伊豆と三重の天草をブレンドして使用。ここでしか味わえない「黒かん」は、今ではお店の看板メニューとなっています。

甘味メニューも充実

黒かん以外にも、甘味の定番であるあんみつは種類が豊富です。

どれもほとんどが手作りで、使用するお豆は「 小豆・大納言・赤えんどう豆・手亡豆」の4種類。それぞれの素材の風味を活かし、丁寧に仕上げているそうです。

さらに、銭洗弁天で清めた5円玉が付いた「ご利益ぜんざい」や、近隣の鎌倉いちごファームのいちごを使用したパフェ（4月頃までの予定・なくなり次第終了）などもありました。

暑い季節にはかき氷など、季節限定メニューも登場すし、訪れる時期ごとに違った楽しみがありますね。

「白玉クリーム黒かん」を実食

実は何度か訪れたことがあるのですが、「黒かん」を注文するのは今回が初めて。今回は 「白玉クリーム黒かん（860円・税込）」 を注文しました。

白玉は注文を受けてから茹でるため、提供まで少し待ち時間があります。その間、ついメニューをじっくり眺めてしまいました。

そして、いよいよ運ばれてきたのがこちら。見た目以上にボリュームがあり、生姜シロップ、黒寒天、豆腐白玉、手亡豆、豆腐きなこのアイスが美しく盛り付けられています。

まず、いただいたのは白玉。豆腐入りですが、豆腐の風味は強すぎず、もっちりとした食感の中にふんわりとした軽さがあります。絶妙な配合で作られているのが伝わってきます。

手亡豆はほんのりとした優しい甘さ。さまざまな豆で試作を重ねた末に、この豆にたどり着いたそうです。添えられた少量の木の実も、さりげないアクセントになっています。

そして主役の黒寒天。黒糖のやさしい甘さの中に、ほんのりと感じる生姜の風味が印象的です。

平たく割かれた寒天は口当たりがよく、スルッとしたのど越しも魅力。シロップがほどよく絡み、黒寒天の美味しさを引き立てています。

個人的には、一般的な四角い寒天よりも食べやすく感じました。生姜の風味も控えめなので、生姜が苦手な方でも食べやすいと思います。

さらに、豆腐ときなこのアイスも印象的。これだけでも十分美味しいほどで、試作を重ねて作られたことが伝わってきます。

それぞれの素材が合わさることで、全体として絶妙なバランスに仕上がっていました。気がつけば、すっかりこの「黒かん」のファンに。

ちなみに「白玉黒かん」は、よりシンプルなメニューで黒寒天と豆腐白玉のみ。黒蜜か生姜蜜を選べるそうですよ。

実はひっそりとランチも

「女性がひとりでもサッと食事できる場所を作りたい」という思いから、ランチの提供も行っています。

平日11:30～14:00（なくなり次第終了） は、おむすびセットのほか、丼ものを中心とした日替わりランチも用意されています。

市役所や税務署で働く方、地元の方の利用が多く、毎日のように訪れる常連さんもいるのだとか。そうした声に応える形で、日替わりメニューを提供するようになったそうです。

ただし人気のため、平日の日替わりランチは予約で完売してしまうことも多いとのこと。訪れる際は注意が必要です。

また、平日のおむすびセットには子ども向けメニューもあり、店内には絵本も用意されています。子連れでも利用しやすいよう配慮されているのも嬉しいポイントです。

さらに土日限定のランチメニューもあり、こちらは予約不可。どのメニューにも甘味が付いているのも魅力です。

まとめ

派手さはないものの、素材を活かした丁寧な仕事が光る甘味処。取材時も常連の方や観光客が訪れ、終始にぎわっていました。多くの人に愛されているお店であることが伝わってきます。

しかも定番の甘味メニューは、ほとんどが 1,000円以内で楽しめるというから驚きです。リーズナブルに手作りの甘味を味わえるなら、少し足を運んでも食べたくなりますね。

ひとりでゆっくり過ごしたいときや、散策途中の休憩に。美味しい甘味と温かいお茶で、ほっとひと息つける一軒です。

鎌倉散策の際は、ぜひ立ち寄ってみてください。おすすめはもちろん、「黒かん」です！

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