1時間に一度、ガラスの中で様々な動きが共演する｜新モデル「大塚ローテック8号」が登場

プロダクトデザイナー片山次朗氏が全設計を自ら手掛ける「大塚ローテック」より、待望のニューモデル「大塚ローテック8号」が登場した。

【画像】ガラスの中で表示時刻が瞬時に切り替わる個性的な動きが特徴のニューモデル（写真8点）

新たに誕生した本モデルは、長方形の中に機械的な美しさを閉じ込めた個性的で美しいモデル。中でも特徴的なのは、1時間に一度、ガラスの中で様々な動きが同時に起こる点。ジャンピングアワー機構によって窓に表示される時刻が瞬時に切り替わるのに加え、分針も60分位置から一瞬で0分位置へと跳ね返るレトログラードを起用している。

この切り替わりのタイミングで内側のフライホイール部分も連動して動く仕組みとなっており、よりダイナミックで見応えのある視覚効果を有している。

ムーブメントには信頼性の高いMIYOTA製のムーブメントを採用。更にその上に62点ものパーツで構成された大塚ローテック独自のメカニズムを搭載する構成になっている。見た目・機能共に、現代だからこそより輝く「ローテック」でクールな仕上がりのウォッチが完成した。

実機は3月19日(木)～23日(月)の間、原宿にて開催されるエキシビションで見ることができる。個性的な動きを実際に見てみてはいかがだろうか。なお、販売に関してはŌTSUKA LŌTEC公式ECサイト上での抽選となっており、第1回抽選販売は2026年3月23日(月)17:00～23:30が予定されている。

大塚ローテック8号

時間表示：アワーチャンネル（ジャンピングアワー）、ミニッツフェーダー（フライホイール連動、レトログラード）秒ディスク

ムーブメント：MIYOTA90S5＋自社製モジュール（自動巻、33石＋3ボールベアリング、毎時28,800振動、パワーリザーブ約32時間）

ケースサイズ：幅31mm (ラグからラグまで47.8mm）

ケース厚：10.8mm

素材：ステンレススチール（316L）

ケース仕上げ：ヘアライン仕上げ

ケースバック：ソリッドバック

防水性：日常生活防水

風防：サファイアクリスタルガラス（無反射コーティング、指紋防止コーティング）

ストラップ素材：ラバー

ラグ幅：24mm

生産国：日本（一年保証つき）

価格：99万円（税込）

＜展示＞

ŌTSUKA LŌTEC Exhibition in Harajuku

［場所］ WITH HARAJUKU 1F エントランス

［住所］ 東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号

［期間］ 2026年3月19日(木)～23日(月)

［時間］ 10:00～19:50 (23日は19：00閉場)

［入場料］ 無料