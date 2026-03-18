中学2年生で妊娠　妊娠中の思いを「バカ正直に書いていた」日記をもとに制作された楽曲が誕生

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#110が、15日に配信された。

当時の気持ちを題材にした楽曲が誕生

番組では、「いま気になる男女子16連発SP!」と題し、これまでの特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査した。

「波瀾万丈! 最強シングルマザー大集合! 壮絶な過去&リアルな今を激白SP」に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南さんは、現在8歳の子どもを育てるシングルマザー。山口さんが妊娠に気づいたのは、妊娠5カ月の頃。当時付き合っていた相手とはすでに別れており、中絶できる期間が残り1カ月しかない中で出産を決断することになったことなど妊娠発覚当時の壮絶なエピソードを告白し、話題を呼んだ。

番組内で“リアル14歳の母”としての葛藤を口にした山口さんに、『ななにー 地下ABEMA』出演後の反響を聞くと、昨年メジャーデビューを果たした地元の友人・藤田彩夢さんが、山口さんの当時の気持ちを題材にした楽曲をリリースすることになったと報告。

妊娠中にマイナスな感情から前向きな思いまでを「バカ正直に書いていた」という日記をもとに制作された楽曲について、山口さんは「より堂々と前向きに生きられるきっかけになったなと思います」と笑顔で語った。

｡ﾟﾟ･｡･ﾟﾟ｡

ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

ﾟ･｡･



14歳の母の体験がひとつの曲に…！



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) March 16, 2026