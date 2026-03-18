ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#110が、15日に配信された。

  • 『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

当時の気持ちを題材にした楽曲が誕生

番組では、「いま気になる男女子16連発SP!」と題し、これまでの特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査した。

「波瀾万丈! 最強シングルマザー大集合! 壮絶な過去&リアルな今を激白SP」に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南さんは、現在8歳の子どもを育てるシングルマザー。山口さんが妊娠に気づいたのは、妊娠5カ月の頃。当時付き合っていた相手とはすでに別れており、中絶できる期間が残り1カ月しかない中で出産を決断することになったことなど妊娠発覚当時の壮絶なエピソードを告白し、話題を呼んだ。

番組内で“リアル14歳の母”としての葛藤を口にした山口さんに、『ななにー 地下ABEMA』出演後の反響を聞くと、昨年メジャーデビューを果たした地元の友人・藤田彩夢さんが、山口さんの当時の気持ちを題材にした楽曲をリリースすることになったと報告。

妊娠中にマイナスな感情から前向きな思いまでを「バカ正直に書いていた」という日記をもとに制作された楽曲について、山口さんは「より堂々と前向きに生きられるきっかけになったなと思います」と笑顔で語った。

【編集部MEMO】
3月22日の『ななにー 地下ABEMA』#111は、「令和のシンパパ大集合! リアル育児&本音告白SP!」と題し、シングルファザー4名が登場。YouTube登録者数15万人超のエンジニア・Tatsuさん、娘との日常を投稿するTikTokが人気のちからさん、高校2年生のときにパパになりその後離婚したという出川悠紫さん、ヤンチャ男子3人をたった一人で育てる経営者シンパパ・九郎丸大樹さんが登場し、シングルファザーになった経緯や子どもたちとの生活について語る。

中学2年生で妊娠　妊娠中の思いを「バカ正直に書いていた」日記をもとに制作された楽曲が誕生
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