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シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で負傷交代していた。状態が心配されていた鈴木はカブスへの合流後に検査を受けた結果、軽度の右膝後十字靱帯の損傷と診断された。米メディア『クラッチ・ポインツ』のアレックス・ハウス記者が言及した。

カブスのクレイグ・カウンセル監督によると、今週は治療を行いながら、状況を見て練習を継続していく予定だという。

現時点では大きな離脱は避けられる見込みだが、回復が思わしくない場合は開幕時に負傷者リスト（IL）入りする可能性も残されている。

鈴木は昨季、本塁打32、打点103を記録したチームの主軸であり、打線に欠かせない存在だ。長期離脱となれば、マイケル・ブッシュ内野手やピート・クロウ＝アームストロング外野手、アレックス・ブレグマン内野手らに大きな負担がかかると見られている。

今季が契約最終年となる鈴木についてハウス氏は「カブスには彼が必要であり、自身も今季は健康を維持し、結果を残せることを証明しなければならない。ここで堅実な活躍を見せれば巨額の契約を勝ち取れる可能性がある。球団をワールドシリーズへ導くことは、彼自身の夢を叶えるだけでなく、フリーエージェント（FA）としての価値を高めることにもなる」と言及した。

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