スポルティングは17日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグでボデ／グリムトを5－0で破った。この結果、2戦合計スコアは5－3となり、スポルティングが大逆転で準々決勝へ進出。試合後、逆転ゴールを挙げたウルグアイ代表DFマクシミリアーノ・アラウホが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して試合を振り返った。

敵地で行われたファーストレグで0－3と完敗を喫したスポルティングは、奇跡の逆転を目指して本拠地『エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ』に帰還。日本代表MF守田英正がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、序盤からホームチームがゴールへの勢いを見せたものの、均衡は破れずに時計の針が進む。

それでも34分、セットプレーからポルトガル代表DFゴンサロ・イナシオがヘディングシュートを叩き込み、スポルティングが反撃の狼煙を上げると、後半に入った61分には同代表FWペドロ・ゴンサウヴェスもゴールネットを揺らし、2戦合計スコアは1点差まで縮まる。終盤に入った78分には、相手のハンドによって得たPKを、コロンビア代表FWルイス・スアレスが落ち着いて沈め、スポルティングは遂に3点ビハインドから追いつくことに成功した。

スポルティングはさらに迫力を出しながらも、90分間で仕留め切ることはできず、試合は延長戦に突入したが、逆転まで多くの時間は必要なかった。延長前半の92分、ゴール前でポルトガル代表FWフランシスコ・トリンコンの落としを呼び込んだアラウホが、左足でゴールネットを揺らす。延長戦突入直後、遂にスポルティングが前に出ると、延長後半アディショルタイムには同FWラファエル・ネルにもゴールが生まれ、セカンドレグは5－0で終了。2戦合計スコア5－3で、スポルティングがベスト8入りを果たした。

勲章の逆転ゴールを決めたアラウホは試合後、「このセカンドレグに対して、懐疑的な声も多かったよ。なぜなら、（逆転は）ほとんど不可能だと思われていたからね」と明かす。実際、対戦相手のボデ／グリムトは、リーグフェーズでマンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードを破ったほか、決勝トーナメントプレーオフではインテルをホーム＆アウェイどちらでも撃破しており、ファーストレグの結果も含めると、CLで5連勝中と波に乗るチームだった。そんな相手の勢いを止めたのは、“信じる力”だったのかもしれない。

「僕らはまず、自分たちを信じ、試合の流れを逆転させるところまで持っていった。突破のためには、完璧な試合を展開し、全力を尽くさなければならなかったのだから。チームの全員が勝利、そして逆転のために、全神経を集中させていた。改めて、これがスポルティングだと主張したい。やらなければならなかったし、やり遂げることができた」

また、自らのゴールシーンについては「間違いなく、僕のキャリアの中で最も重要なゴールになったよ」とアラウホ。「このホームで、CLの重要な一戦でゴールを決めることができた。家族、そしてスタンドで応援してくれている妻に改めて感謝を伝えたい。彼女はどんな時でも、いつも僕を心から支えてくれているんだ」と、家族への感謝の気持ちを言葉にした。

スポルティングは前身大会のチャンピオンズカップ時代だと、1982－83シーズンに準々決勝まで駒を進めたことはあるものの、大会名称がチャンピオンズリーグに変更された1992－1993シーズン以降に限定すると、これが初の準々決勝進出となっている。

準々決勝ファーストレグは2026年4月7日もしくは8日に、セカンドレグは4月14日もしくは15日の開催。スポルティングは、アーセナルと対戦する。

【ハイライト動画】スポルティングがホームで大逆転