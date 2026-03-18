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ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、ベネズエラがアメリカを下し、初優勝を果たした。アメリカ代表はアーロン・ジャッジ外野手をはじめとするスター選手を揃えたが、優勝を逃す結果となり、早くも厳しい声があがっている。米メディア『ヘビー』のTJ・フレンチ記者が言及した。

試合は序盤から緊迫した展開となり、ベネズエラがウィルヤー・アブレイユ外野手の本塁打などで主導権を握る。アメリカは8回にブライス・ハーパー内野手の2ラン本塁打で同点に追いついたが、9回に試合が再び動いた。

アメリカ代表のギャレット・ウィットロック投手が先頭打者を四球で出すと盗塁を許し、その後エウヘニオ・スアレス内野手の適時二塁打で決勝点を献上。土壇場で勝ち越しを許した。

最終回はダニエル・パレンシア投手が登板。カイル・シュワーバー外野手を三振に仕留めるなど3人で締め、試合を終わらせた。

優勝を狙っていたアメリカ代表の敗戦についてフレンチ氏は「この試合を通じて全く打線が機能せず、WBC制覇という究極の目標を達成できなかったアメリカ代表にとって、まさにふさわしい結末となった」と言及した。

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