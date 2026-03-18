第6回WBC 決勝

● 米国 2－3 ベネズエラ ○

＜現地時間3月17日 ローンデポ・パーク＞

ベネズエラ代表が米国代表とのワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝戦に勝利。2017年大会優勝の強豪を破り、同国史上初の世界一を成し遂げた。

侍ジャパン戦でも本塁打を放った2人の好調打者が打線を牽引した。ベネズエラは3回表、先発右腕マクリーンから一死二、三塁とこの試合最初のチャンスを作り、2番マイケル・ガルシアの中犠飛で1点を先制。5回表には8番ウィルヤー・アブレイユが中越えの2号ソロを叩き込み、リードを広げた。

投げては先発左腕エドゥアルド・ロドリゲスが主砲ジャッジを2打席連続三振に仕留めるなど、米国の強力打線相手に5回途中まで1被安打、無失点の快投。エドゥアルド・バザルド、ホセ・ブット両右腕が6回終了まで無失点で繋いだ。

しかし2点リードの8回裏、オリックス所属のアンドレス・マチャドが回跨ぎで二死まで奪うも、1番ウィットJr.にストレートの四球を与え、2番ハーパーに1号同点2ランを被弾。決勝まで5登板を無失点に抑え続けていた右腕がまさかの一発を浴び、土壇場で試合を振り出しに戻された。

それでも直後の9回表、先頭の3番ルイス・アラエスが四球を選び、代走ハビエル・サノーハがすかさず二盗を決めると、4番エウヘニオ・スアレスが左中間突破の適時二塁打を放って再勝ち越し。1点リードの9回裏を守護神ダニエル・パレンシアが三者凡退で締め、マウンド上に歓喜の輪が生まれた。