侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇の夢が潰えた。今大会では大谷翔平選手と山本由伸投手というドジャースの主力2人が注目を集め、井端監督が両選手の起用について振り返った。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が報じた。

侍ジャパンのエースとしてマウンドに上がった山本は、4回（69球）を投げた時点で降板となった。井端監督はこの継投策について「当初から60球前後を目安に考えていた。イニングの後半まで投げさせるようなことは避けたかった」と明かしている。

また、先制を許した直後に同点の先頭打者本塁打を放った大谷については「あのような瞬間こそ、彼がどれほど特別な存在かを改めて思い知らされる」と振り返った。

本塁打の後は2つの三振に倒れ、大谷は侍ジャパンの最後の打者にもなってしまった。この点については、ベネズエラの投手陣が素晴らしい投球を見せていたと井端監督は認めている。

大会前から注目されていた大谷の二刀流起用について聞かれた際、井端監督は「それは実際に試してみないと分からないことだ。もし彼が投球できたなら、おそらく先発させていただろう」と言及した。

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