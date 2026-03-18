江ノ電「江ノ島駅」からすばな通りを歩いていると、思わず足を止めたくなる風情ある建物が見えてきます。今回訪れたのは、1912年（明治45年）創業の老舗和菓子店「玉屋本店」です。

長く愛されてきた羊羹の名店でありながら、喫茶メニューも楽しめるのがうれしいところ。歴史を感じる空間の中でいただく和の甘味は、江ノ島散策の時間をぐっと特別なものにしてくれました。

今回取材に対応してくださったのは、4代目店主の弘光さん。和服姿で迎えてくださるその佇まいも、この店ならではの空気を感じさせてくれます。

歴史ある建物も、この店を訪れたくなる理由

玉屋本店は、和菓子のおいしさはもちろん、建物そのものにも惹かれるお店です。店先に立った瞬間から、ここに長い時間が流れてきたのだと感じられます。

1935年（昭和10年）築の建物が、老舗の歴史を物語る

建物は1935年に建てられ、2022年に一部改築されたそうです。国の登録有形文化財にも登録されていて、歴史ある趣を残しながら、心地よく過ごせる空間として大切に受け継がれています。

風情はしっかりあるのに、入りにくさはありません。老舗らしい落ち着きと、今の人にも親しみやすい空気が自然に同居しているのが印象的でした。

老舗の落ち着きの中に、新しい楽しさもある

近年ではアニメキャラクターとのコラボレーション企画にも参加していて、そのファンの来店も多いのだとか。取材時にも店内にはアニメキャラクターのパネルが飾られていて、写真を撮ることができました。

企画がないときには、座敷もカフェスペースになるとのこと。長く続く老舗でありながら、時代に合わせた楽しみ方も自然に取り入れているところに、お店の懐の深さを感じます。

さらに、世界的な抹茶ブームも後押ししているそうで、取材中も外国人観光客がひっきりなしに訪れていました。江ノ島らしいにぎわいの中で、玉屋本店がしっかりと存在感を放っているのが印象に残りました。

喫茶メニューは、和菓子店ならではの満足感

今回は喫茶メニューの中から、アイス抹茶ラテと玉屋パフェを注文しました。どちらも、老舗和菓子店だからこそのおいしさが詰まった一品でした。

アイス抹茶ラテは、甘さ控えめで香りをしっかり楽しめる

まずいただいたのは、アイス抹茶ラテ￥600（税込）です。

ひと口飲んでまず感じたのは、甘さが前に出すぎていないこと。そのぶん抹茶の香りがしっかり立っていて、すっきりと飲みやすいのに、味わいはきちんと深みがあります。

気軽に飲めるのに、味は本格派。散策の途中にひと息つくのにぴったりな1杯でした。

玉屋パフェは、見た目以上にしっかり満たされる

そしてぜひ味わってほしいのが、玉屋パフェ￥900（税込）です。

運ばれてきた瞬間から心が躍るのですが、実際に食べてみるとその満足感は想像以上。ごろっとした羊羹がたっぷり入っていて、白玉、抹茶アイス、バニラアイス、あんこも重なり、ひとつのパフェの中に和のおいしさがぎゅっと詰まっています。

和風のパフェはあまり食べ慣れていなかったのですが、これは本当に別格でした。甘さの重なり方がくどくなく、それぞれの素材のおいしさがきちんと感じられます。

見た目よりもしっかりボリュームがあり、食べ終わるころには大満足。食べながら、また近いうちにこれを目当てに来たいと思ってしまったほどでした。

羊羹は、定番の実力と意外なおいしさの両方がある

玉屋本店に来たら、やはり羊羹も外せません。伝統を感じる味から、思わず人に話したくなるような一品までそろっていました。

のり羊羹は、江ノ島らしさを感じる看板商品

看板商品ののり羊羹（ミニサイズ￥250税込）は、青のりが練りこまれているのが特徴です。口に入れた瞬間、ふわっと磯の香りが鼻に抜けていき、羊羹の印象が変わるようなおいしさです。

甘いだけではなく、香りまで楽しめるのがこの商品の魅力。江ノ島らしさを感じられる、玉屋本店ならではの一品です。

江ノ島羊羹は、のり羊羹（ミニサイズ￥250税込）に塩が加えられていて、甘さが少し控えめになっています。すっきりとした後味で、こちらもとても心に残りました。

チョコようかんは、子どもも手が伸びる新しい味

もうひとつ心をつかまれたのが、チョコようかん（ミニサイズ￥350税込）です。

食べてみると、しっかりチョコレートの風味が感じられて、どこか生チョコと羊羹を合わせたような味わい。和菓子と洋菓子の間にあるようなおもしろさがあります。

普段は羊羹にあまり積極的ではない筆者の子どもたちも、「チョコだ！」と言ってパクパク食べていたほど。老舗の味を守りながら、こうした新しいおいしさにも挑戦しているところが、玉屋本店の魅力なのだと思います。

チョコようかんはどのように生まれたのですか、と尋ねると、4代目店主の弘光さんは「私がチョコ好きだから…」と、親しみやすい笑顔で答えてくださいました。もともとは外国人観光客に向けて作ってみたそうですが、ふたを開けてみると、珍しいチョコようかんは日本人に人気で、外国人には伝統的な羊羹の方がよく選ばれているのだとか。

栗羊羹や本煉羊羹など、王道の品ぞろえも充実

ごろっと大きな栗が入った本格栗羊羹や、大納言、本煉羊羹といった定番の品も充実しています。昔ながらの和菓子が好きな人も、新しい味を試したい人も、それぞれの楽しみ方ができる品ぞろえでした。

江ノ島散策の途中で立ち寄りたい老舗和菓子店

玉屋本店は、ただ和菓子を買うだけのお店ではありませんでした。歴史ある建物の空気に触れながら、老舗の味を楽しみ、今らしい喫茶メニューにも出会える。その全部が合わさって、この場所ならではの魅力になっています。

羊羹のおいしさはもちろん、玉屋パフェの満足感も忘れがたく、また行きたい気持ちが自然と残る一軒でした。江ノ島散策の途中で少し休みたい日にも、手土産を探したい日にも、立ち寄りたくなるお店です。

The post 玉屋本店 first appeared on 湘南人.