WBCドミニカ代表 最新情報

WBCドミニカ共和国代表は日本時間16日、準決勝でアメリカ代表と戦い1-2で敗れた。2013年大会以来の優勝を目指した戦いはここで終わりを告げたが、そのチームを率いていたアルバート・プホルス監督について、米メディア『ファンサイデッド』は将来的にMLB監督を務める可能性について言及している。

プホルス監督は現役時代に通算703本塁打など数々の実績を残したレジェンド選手。代表監督に就任したのは昨年12月だが、WBCではフアン・ソト外野手らスター集団をうまく束ねていた。

同メディアは「プホルス監督がWBCで成功を収めることは、彼がMLBの監督になる可能性を高めるかもしれない。選手たちは明らかに彼を慕っており、1次ラウンドのベネズエラ戦で判定に抗議するためにダグアウトから飛び出した姿を見て、新たなファンを獲得したかもしれない。ソトは『僕たちの気持ちやフィールドでの動き、一振りのスイング、一つの決断に至るまで、すべてを心から理解してくれている』と語っている」と言及。

続けて、「プホルス監督は今オフ、MLBの複数の球団と監督職について話し合っており、リーグの他の球団もこの動きを注視すべきだろう。我々は先日、ロブ・トムソン監督が退く場合、フィラデルフィア・フィリーズはプホルス監督を獲得すべきだと提案した。セントルイス・カージナルスもオリバー・マーモル監督との契約を打ち切り、プホルス監督を本拠地へ呼び戻すかもしれない」と記している。

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