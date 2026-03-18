飲む美容液？ルイボスティープラスで始める「手軽にキレイ」新習慣

いつものお茶を美容ドリンクに変えるだけで、毎日がもっと輝くとしたら？「手軽に美容と健康をケアしたい」そんな現代人の願いを叶える、画期的な新習慣が今、注目されています。この記事では、飲むだけで「キレイ」をチャージできる【ルイボスティープラス】の魅力と、その続けやすさの秘密を深掘り。甘くないからプロテインが苦手な方にもおすすめの、新しい美容習慣を今日から始めてみませんか？

飲むだけ新習慣！「ルイボスティープラス」で叶える美と健康

日々の水分補給を通じて、手軽に栄養を摂りたいと願う方は多いのではないでしょうか。そんな理想を現実にするのが、美容成分とたんぱく質を同時にチャージできる粉末飲料「ルイボスティープラス」です。

これは、ただのルイボスティーではありません。ポリフェノール、コラーゲン、そして高たんぱく質という、まるで美容液のような贅沢な成分がギュッと詰まった、まさに“飲む美容液”とも言える一杯。忙しい毎日の中でも、無理なく美容と健康をサポートしてくれる、まさに現代人にぴったりのアイテムです。

驚きの効果！「ルイボスティープラス」が選ばれる4つの理由

なぜ「ルイボスティープラス」がこれほどまでに注目されているのか。その秘密は、計算し尽くされた配合と、日々の生活に溶け込む手軽さにあります。私が特に「これはいい！」と感じたポイントを深掘りしていきましょう。

1. ノンカフェインで毎日安心！ポリフェノール豊富なルイボスティーベース

美容と健康意識の高い方ならご存知の通り、ルイボスティーはノンカフェインで、ポリフェノールを豊富に含むことで知られています。日常の水分補給として取り入れやすく、独特のすっきりとした味わいは、食事中はもちろん、リラックスタイムにもぴったり。カフェインを気にせずいつでも飲めるのは、本当に嬉しいポイントです。

2. 輝きをサポート！吸収しやすいコラーゲンペプチド配合

年齢とともに気になるのが、美容の土台となるコラーゲン。この「ルイボスティープラス」には、吸収しやすいコラーゲンペプチドが配合されています。毎日飲むお茶で、内側から輝きをサポートできるなんて、まさに一石二鳥。特別なサプリメントを摂る手間なく、自然に美容習慣を続けられるのは大きなメリットです。

3. 甘くないから続けやすい！特許製法による高たんぱくチャージ

「プロテインは飲みたいけど、甘いのは苦手…」「運動している人向けでしょ？」と敬遠していた方もいるのではないでしょうか。この商品は、そんなイメージを覆します。1包あたり約3.3gのたんぱく質を、普段飲んでいるお茶感覚で補給できるんです。

実は、このたんぱく質を飲み物で手軽に摂れるのは、株式会社アースカラーが独自に開発した特許製法「タンパクティー製法」によるもの。まさに「毎日飲むお茶で、たんぱく質を補う」という新しい健康習慣を提案する、技術力の賜物だと言えるでしょう。これなら、食事だけでは不足しがちなたんぱく質も、無理なく続けられそうですね。

4. ライフスタイルに合わせて！すっきり美味しい新感覚の味わい

一般的なプロテインの「甘すぎる」「重たい」といったイメージとは一線を画します。ルイボスティーの自然な風味を活かし、すっきりと飲みやすい味わいに仕上げられているのが特長です。冷たい水にもサッと溶けるので、水筒に入れて持ち運んだり、デスクワークの合間にホッと一息入れたりするのにも最適。あなたのライフスタイルに合わせて、HOTでもCOLDでも楽しめるのは、季節を問わず嬉しいポイントです。

毎日続けたい！「ルイボスティープラス」のコスパと購入方法

さて、気になるのは価格ですよね。「ルイボスティープラス」は、30包入り(150g)で4,536円(税込)です。単純計算すると、1包あたり約151円。この一杯に、ポリフェノール豊富なルイボスティー、美容に嬉しいコラーゲンペプチド、そしてたんぱく質が凝縮されていると考えると、いかがでしょうか？

一般的な美容ドリンクやプロテイン飲料と比較しても、この価格でこれだけの成分を毎日手軽に摂取できるのは、かなりコストパフォーマンスが高いと私は感じました。特に、複数のサプリメントを併用している方にとっては、これ一つで補える部分も多く、結果的に経済的になる可能性もあります。何より、無理なく続けられる「手軽さ」が、美容と健康への一番の投資になるのではないでしょうか。

「ルイボスティープラス」は、様々なチャネルで購入可能です。ご自身のライフスタイルに合わせて、最適な方法を選んでみてください。

ドラッグストア、調剤薬局、スポーツクラブ：お買い物のついでに、または運動後にすぐに手に入れたい方に。

オンラインストア：自宅に届けてほしい、いつでも好きな時に注文したい方に。株式会社アースカラーの自社ECサイトや、楽天市場、Amazonなどでも購入できます。

オンラインストアなら、他の商品と見比べながらじっくり検討できますし、定期購入などで買い忘れを防ぐこともできます。

お茶で健康をデザインする、株式会社アースカラーの挑戦

この画期的な「タンパクティーシリーズ」を手がけるのは、株式会社アースカラーです。彼らは、2025年に発売された高たんぱく麦茶「麦茶プラス」に続き、今回の「ルイボスティープラス」を第2弾として展開しています。

「毎日飲むお茶で、たんぱく質を補う」というコンセプトは、従来のプロテイン市場に新しい風を吹き込むものだと感じます。一般的な健康食品メーカーとは一線を画し、「日常の飲み物」に価値を付加することで、より多くの人が無理なく健康習慣を取り入れられる社会を目指しているのでしょう。

東京都渋谷区に本社を構え、健康関連商品の企画・開発・販売を手がける株式会社アースカラー。彼らの今後の商品展開にも、ぜひ注目していきたいですね。

まとめ：あなたも「飲む美容液」で輝く毎日を

「美容も健康も、もっと手軽に、もっと美味しく」。

「ルイボスティープラス」は、そんな現代人の願いに応える、新しい日常のパートナーになってくれることでしょう。あなたもこの一杯で、毎日をもっと美しく、健やかに彩ってみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。